Nemecká letecká doprava sa spamätáva pomalšie než zvyšok Európy

Frankfurt nad Mohanom 7. januára (TASR) - Letecká doprava v Nemecku sa po útlme spôsobenom koronavírusovou pandémiou spamätáva pomalšie než v iných európskych krajinách. V sobotu to uviedol Spolkový zväz nemeckého letectva (BDL). TASR správu prevzala z agentúry DPA.



Letecký zväz očakáva, že v prvej polovici roka 2023 by mohol počet miest na jednotlivých linkách ponúkaných leteckými spoločnosťami dosiahnuť 78 percent celkovej kapacity z roku 2019. Ostatné európske krajiny však už teraz ponúkajú 94 percent zo svojej pôvodnej kapacity pred pandémiou.



Ako dôvod BDL uvádza najmä menej vnútroštátnych leteckých liniek, ktorých počet dosahuje v porovnaní s číslami pred pandémiou len 56 percent. Súčasný letový plán tiež ukazuje, že mnohé nízkonákladové letecké spoločnosti začali svoje letecké linky prevádzkovať z iných destinácií a počet spojení z nemeckých letísk sa v porovnaní s rokom 2019 znížil o viac než tretinu.



Agentúra DPA však upozorňuje, že niektoré nízkonákladové aerolínie – napríklad Ryanair či WizzAir – začali po zmiernení pandémie ponúkať čoraz viac letov z európskych krajín mimo Nemecka. Riaditeľ Ryanairu Michael O'Leary tiež nemecké letiská kritizoval za to, že majú vysoké poplatky a ohlásil, že plánuje rozširovať ponuku leteckých spojení na iných trhoch.



Len štyri veľké nemecké letiská – Dortmund, Frankfurt Hahn, Karlsruhen a Memmingen – budú mať viac liniek než ponúkali v roku 2019.