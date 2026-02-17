< sekcia Ekonomika
Nemecká medziročná inflácia sa v januári zrýchlila
Spotrebiteľské ceny v Nemecku v januári medziročne stúpli o 2,1 % po decembrovom raste o 1,8 %.
Autor TASR
Wiesbaden 17. februára (TASR) - Spotrebiteľské ceny v Nemecku v januári medziročne stúpli o 2,1 % po decembrovom raste o 1,8 %. TASR o tom informuje na základe správy, ktorú v utorok na svojom webe zverejnil nemecký štatistický úrad Destatis.
„Celkový rast spotrebiteľských cien sa na začiatku roka zintenzívnil,“ uviedla šéfka nemeckého štatistického úradu Ruth Brandová. „Najmä ceny potravín sa v januári zvýšili viac ako v predchádzajúcich mesiacoch. Okrem toho infláciu naďalej zvyšuje rast cien služieb,“ dodala.
Ceny energií v Nemecku januári v porovnaní s rovnakým mesiacom minulého roka klesli o 1,7 % po tom, ako sa v decembri medziročne znížili o 1,3 %. Spotrebitelia profitovali napríklad z nižších cien elektriny (-3,2 %). Zlacnel aj plyn (-2,5 %) a centrálne vykurovanie (-0,8 %). Vykurovací olej medziročne zlacnel o 10,2 %, ale ceny motorových palív sa zvýšili o 0,5 %.
Nemecké ceny potravín v januári medziročne vzrástli o 2,1 % po zvýšení o 0,8 % v decembri. Zvýšili sa ceny cukru, džemu, medu a iných cukroviniek, a to o 10,9 %. Za ovocie spotrebitelia platili o 6,1 % viac ako v januári minulého roka a za mäso a mäsové výrobky o 4,9 % viac. Zlacneli jedlé tuky a oleje (-20,1 %), mliečne výrobky (-3,5 %) a zemiaky (-10,1 %). Ceny vajíčok však stúpli o 12,5 %. Ceny služieb sa oproti januáru 2025 zvýšili o 3,2 %.
V porovnaní s decembrom sa nemecké spotrebiteľské ceny v januári zvýšili o 0,1 %. Potraviny medzimesačne zdraželi o 1 % a energie o 0,8 %. Zlacneli letenky (-16,7 %), dovolenky (-14,1 %) a odevy (-5,5 %).
