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Nemecká medziročná inflácia sa v júni nečakane spomalila
V júni tak pokračoval pokles nemeckej inflácie z dvojročného maxima 2,9 %, ktoré dosiahla v apríli.
Autor TASR
Wiesbaden 30. júna (TASR) - Medziročná inflácia spotrebiteľských cien v Nemecku sa v júni spomalila na 2,3 % z májovej úrovne 2,6 %. Ukázali to údaje, ktoré v utorok zverejnil spolkový štatistický úrad Destatis. Inflácia sa tak vyvíjala lepšie, ako očakávali analytici, ktorí odhadovali, že bude stagnovať vo výške 2,6 %. TASR o tom informuje na základe správ portálu tradingeconomics a agentúry DPA.
V júni tak pokračoval pokles nemeckej inflácie z dvojročného maxima 2,9 %, ktoré dosiahla v apríli. Rast cien tovarov sa spomalil na 1,7 % z májovej úrovne 2,2 %. Pomohlo tomu predovšetkým zmiernenie medziročného rastu cien energií na 3,4 % z úrovne 6,6 % v predošlom mesiaci. Ceny potravín sa v júni medziročne zvýšili o 0,4 % čiže rovnako ako v máji. Podobne medziročná inflácia cien služieb sa nezmenila a zostala na májovej úrovni 3,1 %.
Jadrová inflácia v Nemecku, ktorá nezahŕňa volatilné ceny energií a služieb, zostala v júni na úrovni 2,5 %. Podľa harmonizovaného indexu spotrebiteľských cien (HICP), ktorý sa v celej Európskej únii určuje podľa jednotnej metodiky, sa júnová inflácia v Nemecku spomalila na 2,4 % z úrovne 2,7 %, na ktorej bola v predchádzajúcom mesiaci. Analytici očakávali, že sa zmierni menej výrazne, a to na 2,6 %.
Medzimesačne sa nemecké spotrebiteľské ceny v júni znížili o 0,3 %. Hlavný ekonóm finančného ústavu Commerzbank Jörg Krämer však očakáva, že nemecká inflácia v júli opäť vzrastie, keďže sa postupne rušia zľavy na palivá.
V júni tak pokračoval pokles nemeckej inflácie z dvojročného maxima 2,9 %, ktoré dosiahla v apríli. Rast cien tovarov sa spomalil na 1,7 % z májovej úrovne 2,2 %. Pomohlo tomu predovšetkým zmiernenie medziročného rastu cien energií na 3,4 % z úrovne 6,6 % v predošlom mesiaci. Ceny potravín sa v júni medziročne zvýšili o 0,4 % čiže rovnako ako v máji. Podobne medziročná inflácia cien služieb sa nezmenila a zostala na májovej úrovni 3,1 %.
Jadrová inflácia v Nemecku, ktorá nezahŕňa volatilné ceny energií a služieb, zostala v júni na úrovni 2,5 %. Podľa harmonizovaného indexu spotrebiteľských cien (HICP), ktorý sa v celej Európskej únii určuje podľa jednotnej metodiky, sa júnová inflácia v Nemecku spomalila na 2,4 % z úrovne 2,7 %, na ktorej bola v predchádzajúcom mesiaci. Analytici očakávali, že sa zmierni menej výrazne, a to na 2,6 %.
Medzimesačne sa nemecké spotrebiteľské ceny v júni znížili o 0,3 %. Hlavný ekonóm finančného ústavu Commerzbank Jörg Krämer však očakáva, že nemecká inflácia v júli opäť vzrastie, keďže sa postupne rušia zľavy na palivá.