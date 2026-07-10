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Nemecká medziročná inflácia sa v júni zmiernila na 2,3 %
Dostala sa tak najnižšie od februára.
Autor TASR
Wiesbaden 10. júla (TASR) - Medziročná miera inflácie v Nemecku sa v júni spomalila na 2,3 % z májovej úrovne 2,6 %. Dostala sa tak najnižšie od februára. Uviedol to v piatok spolkový štatistický úrad Destatis, ktorý tak potvrdil svoj predbežný odhad. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Rast cien tovarov v Nemecku sa zmiernil na 1,7 % z májových 2,2 %. Išlo o výsledok spomalenia rastu cien energií na 3,4 % zo 6,6 %. Motorové palivá v júni medziročne zdraželi o 11,3 % po tom, ako sa v máji ich ceny oproti máju 2025 zvýšili o 18 %. Vykurovací olej bol v júni oproti rovnakému mesiacu vlaňajška drahší o 29,4 %, pričom v máji boli jeho ceny medziročne vyššie o 47,9 %. Ceny potravín sa v júni medziročne posilnili o 0,4 %, čiže rovnako ako v máji. Inflácia cien služieb sa tiež nezmenila a zostala na úrovni 3,1 %.
Nemecká jadrová inflácia, ktorá nezahŕňa volatilné ceny potravín a energií, bola v júni vo výške 2,5 %, čiže na rovnakej úrovni ako v predošlom mesiaci. Medzimesačne sa spotrebiteľské ceny v krajine znížili o 0,3 % po tom, ako v máji klesli o 0,2 %.
Júnová medziročná inflácia v Nemecku podľa harmonizovaného indexu spotrebiteľských cien (HICP), ktorý sa v celej Európskej únii určuje podľa jednotnej metodiky, sa spomalila na 2,4 % z májových 2,7 %.
Rast cien tovarov v Nemecku sa zmiernil na 1,7 % z májových 2,2 %. Išlo o výsledok spomalenia rastu cien energií na 3,4 % zo 6,6 %. Motorové palivá v júni medziročne zdraželi o 11,3 % po tom, ako sa v máji ich ceny oproti máju 2025 zvýšili o 18 %. Vykurovací olej bol v júni oproti rovnakému mesiacu vlaňajška drahší o 29,4 %, pričom v máji boli jeho ceny medziročne vyššie o 47,9 %. Ceny potravín sa v júni medziročne posilnili o 0,4 %, čiže rovnako ako v máji. Inflácia cien služieb sa tiež nezmenila a zostala na úrovni 3,1 %.
Nemecká jadrová inflácia, ktorá nezahŕňa volatilné ceny potravín a energií, bola v júni vo výške 2,5 %, čiže na rovnakej úrovni ako v predošlom mesiaci. Medzimesačne sa spotrebiteľské ceny v krajine znížili o 0,3 % po tom, ako v máji klesli o 0,2 %.
Júnová medziročná inflácia v Nemecku podľa harmonizovaného indexu spotrebiteľských cien (HICP), ktorý sa v celej Európskej únii určuje podľa jednotnej metodiky, sa spomalila na 2,4 % z májových 2,7 %.