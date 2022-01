Nemecká miera nezamestnanosti klesla na nové pandemické minimum

Wiesbaden 4. januára (TASR) - Miera nezamestnanosti v Nemecku pokračovala aj v decembri 2021 v poklese a dosiahla nové pandemické minimum. To je ďalší signál, že trh práce v najväčšej európskej ekonomike zostáva zatiaľ odolný aj napriek stúpajúcemu počtu nových prípadov ochorenia COVID-19. Informoval o tom v utorok spolkový úrad práce.



Podľa najnovších údajov sa miera nezamestnanosti v Nemecku po úprave o sezónne vplyvy v decembri 2021 mierne znížila na 5,2 % z 5,3 % v novembri. A zároveň bola výrazne pod úrovňou 6,1 %, ktorú dosiahla v poslednom mesiaci predchádzajúceho roka 2020.



Počet nezamestnaných klesol v decembri medzimesačne o 23.000 na 2,405 milióna, čo je najmenej od marca 2020, keď Nemecko zaviedlo prvú blokádu na zastavenie šírenia pandémie nového koronavírusu. Ekonómovia pritom odhadovali, že počet nezamestnaných sa v decembri zníži menej, o 15.000.



"Trh práce sa ku koncu roka vyvíjal dobre. Oživenie z predchádzajúcich mesiacov pokračovalo," uviedol šéf úradu práce Detlef Scheele.



Scheele však upozornil, že rýchle šírenie oveľa nákazlivejšieho variantu omikron a obnovené obmedzenia na jeho zastavenie zvýšili neistotu. Viac firiem preto v decembri naznačilo, že by mohli opäť začať prepúšťať.



Úrad práce uviedol tiež, že v októbri, čo je zatiaľ posledný mesiac, za ktorý sú k dispozícii spoľahlivé údaje, klesol počet zamestnancov so skráteným pracovným časom v rámci programu ochrany pracovných miest, známeho aj ako kurzarbeit, na približne 710.000. Na porovnanie, v apríli 2020 dosiahol vrchol na úrovni zhruba 6 miliónov ľudí.