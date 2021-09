Nemecká mimovládna organizácia žaluje BMW a Daimler za emisné ciele

Berlín 21. septembra (TASR) - Popredná nemecká environmentálna mimovládna organizácia (NGO) zažalovala výrobcov automobilov BMW a Daimler za to, že odmietli sprísniť svoje ciele v oblasti uhlíkových emisií a do roku 2030 sa vzdať automobilov produkujúcich fosílne palivá. Informovali o tom v utorok noviny Handelsblatt.



Mimovládna organizácia Deutsche Umwelthilfe médiám potvrdila, že v pondelok (20. 9.) večer podala žaloby.



V listoch, ktoré poslala firmám začiatkom tohto mesiaca, im dala termín do 20. septembra, aby súhlasili s požiadavkami mimovládnej organizácie, ktoré zahŕňali aj obmedzenie výroby automobilov so spaľovacím motorom (ICE) pred rokom 2030.



Žiadna zo spoločností zatiaľ nestanovila dátum ukončenia výroby automobilov ICE.



BMW a Daimler v pondelok potvrdili, že požiadavky mimovládnej organizácie neprijali.