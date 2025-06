Nemecká ministerka hospodárstva bude v USA rokovať o obchode a clách

Berlín 19. júna (TASR) - Uprostred rokovaní medzi Spojenými štátmi a Európskou úniou (EÚ) o riešení colného konfliktu cestuje do Washingtonu nemecká ministerka hospodárstva Katherina Reicheová. Návšteva, ktorá potrvá do soboty (21. 6.), nadväzuje na cestu kancelára Friedricha Merza do USA začiatkom júna a jej cieľom je prehĺbiť transatlantický dialóg na ministerskej úrovni, oznámilo v o štvrtok ministerstvo. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Reicheová bude svoje rozhovory s partnermi v Spojených štátoch úzko koordinovať s Európskou komisiou (EK). Účelom cesty je „poskytnúť cielenú podporu rokovaniam EÚ v citlivej fáze“, uviedlo ministerstvo, podľa ktorého vláda v Berlíne podporuje snahu Komisie o dosiahnutie vyváženého a životaschopného riešenia.



Kancelár Merz tento týždeň vyjadril očakávanie, že do 9. júla bude uzavretá obchodná dohoda s USA, ale nie pre všetky oblasti. „Som presvedčený, že sa nám podarí dosiahnuť dohodu,“ uviedol v rozhovore pre televíznu stanicu ZDF na okraj samitu skupiny G7 v Kanade. Nebola by to však „veľmi komplexná dohoda“, ale týkala by sa len niekoľkých veľkých odvetví. Tie sú pre nemeckú ekonomiku mimoriadne dôležité, povedal Merz a ako príklad spomenul automobilový priemysel.



Krátko po nástupe do funkcie vyvolal americký prezident Donald Trump nový obchodný konflikt, keď oznámil zvýšené clá na dovoz z EÚ. Po veľkých otrasoch na akciových a finančných trhoch Trump udelil mnohým krajinám 90-dňovú výnimku z uplatňovania niektorých ciel. Lehotu, ktorá sa skončí 9. júla, mali podľa neho partneri USA využiť na rokovania o nových obchodných dohodách.