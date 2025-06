Nemecká ministerka navštívi USA, keďže rokovania EÚ s USA sa vlečú

Berlín 19. júna (TASR) - Nemecká ministerka hospodárstva Katherina Reicheová odcestuje do Washingtonu v čase, keď sa predstavitelia Európskej únie (EÚ) snažia odvrátiť zavedenie recipročných ciel na vývoz do USA, ktoré v apríli oznámil americký prezident Donald Trump. TASR o tom informuje na základe správy DPA.



Reicheová, ktorá by mala byť v hlavnom meste USA do soboty (21. 6.), plánuje rokovať s predstaviteľmi Trumpovej administratívy, ako aj s radom podnikateľov.



Jej návšteva sa uskutoční po tom, ako Trump v Bielom dome prijal nového nemeckého kancelára Friedricha Merza. Podľa nemeckého ministerstva hospodárstva má za cieľ zintenzívniť transatlantický dialóg.



Ministerstvo uviedlo, že Reicheová má v úmysle „poskytnúť cielenú podporu rokovaniam EÚ, ktoré sú v citlivej fáze“. Trump pritom hrozí zavedením ciel až vo výške 50 % na dovoz z Európy od 9. júla.



Prezident Trump od januárového návratu do Bieleho domu zasial chaos v medzinárodnom obchode, keď zaviedol celý rad ciel pre mnohých obchodných partnerov s odôvodnením, že chce chrániť domácich výrobcov.



Niektoré clá, napríklad tzv. recipročné clá pre krajiny, ktoré majú prebytok v obchode s USA, medzitým pozastavil, aby umožnil rokovania. Ale zaviedol clá vo výške 25 % na dovoz ocele, hliníka a áut a tiež plošné clá vo výške 10 % na zvyšný dovoz zo zahraničia. Obchodní partneri pritom stále nevedia, čo sa stane 9. júla.



Kancelár Merz očakáva, že EÚ dospeje k dohode s USA pred termínom 9. júla, ale môže sa týkať len veľkých oblastí vrátane automobilového priemyslu.



Reicheová spolupracuje s Európskou komisiou, pokiaľ ide o rokovania v USA, uviedlo jej ministerstvo.



EÚ medzitým varovala, že v prípade zlyhania rokovaní o obchodnej dohode s Washingtonom zavedie odvetné clá.