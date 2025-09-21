< sekcia Ekonomika
Nemecká ministerka hospodárstva odmieta zvýšenie daní z dedičstva
Autor TASR
Berlín 21. septembra (TASR) - Nemecká ministerka hospodárstva Katherina Reicheová odmietla výzvy koaličných sociálnych demokratov (SPD) na zvýšenie dedičských daní. V súčasnej hospodárskej situácii by zvyšovanie daní pôsobilo ako „jed“, uviedla v rozhovore pre nedeľník Bild am Sonntag. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
„Stále som pevne presvedčená, že akékoľvek zvýšenie daní spôsobí krajine viac škody ako úžitku,“ povedala ministerka, ktorá vo vláde zastupuje Kresťanskodemokratickú úniu (CDU) kancelára Friedricha Merza. „Rovnako ako v prípade takzvanej dane z majetku alebo odvodu z majetku, som skeptická voči dedičskej dani, ak by mala viesť k tomu, že sa spoločnosti rozhodnú stiahnuť z Nemecka,“ dodala Reicheová.
Šéf úradu kancelára Thorsten Frei, rovnako člen CDU, sa pridal k Reicheovej varovaniu. Dedičské dane sú „veľmi zložité a veľké súkromné aktíva sú už zdanené,“ povedal pre noviny Welt am Sonntag. Zvýšenie týchto daní by mohlo ohroziť generačné výmeny v rodinných podnikoch, kde by tlak na nastupujúcu generáciu vlastníkov mohol často viesť k núteným predajom, vysvetlil Frei. Navyše platí, že kapitál, ktorý sa odvádza ako daň, nebude investovaný do inovácií a zlepšenia konkurencieschopnosti, uzavrel politik CDU.
