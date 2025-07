Nemecká ministerka hospodárstva označila colnú dohodu s USA za výzvu

Berlín/Leuna 28. júla (TASR) - Colná dohoda medzi Európskou úniou (EÚ) a Spojenými štátmi predstavuje výzvu pre nemeckých exportérov. Uviedla to v pondelok nemecká ministerka hospodárstva Katherina Reicheová. TASR o tom informuje na základe správy DPA.



„Dohoda so základným clom vo výške 15 % je určite niečo, čo pre nás bude výzvou, ale dobrou stránkou je, že poskytuje istotu,“ povedala Reicheová počas návštevy chemickej továrne v Leune vo východnom Nemecku.



„Je správne a dôležité, že niektoré sektory boli vylúčené. V prípade ostatných bude potrebné prispôsobiť sa clám,“ skonštatovala.



Reicheová dodala, že Nemecko aktívne prispievalo k rokovaniam a presadzovalo úľavy pre kľúčové sektory: automobilový priemysel, farmaceutický priemysel, strojárstvo, poľnohospodárstvo a letecký priemysel. Zdôraznila, že teraz je dôležité rýchle objasnenie detailov a tiež možnosť spoľahnúť sa na to, že ide o konečné clá.