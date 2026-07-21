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Nemecká ministerka kritizuje nové plány EK v oblasti emisií metánu
V EÚ od roku 2024 platia pravidlá zamerané na zníženie emisií metánu v energetickom sektore.
Autor TASR
Berlín 21. júla (TASR) - Nemecká ministerka hospodárstva Katherina Reicheová kritizuje plány Európskej komisie (EK) na presadzovanie predpisov EÚ o ochrane klímy v ropnom a plynárenskom priemysle. Nové odporúčania Komisie týkajúce sa znižovania emisií metánu nie sú presvedčivé, vyhlásila v utorok. Konkrétne poukázala na skutočnosť, že Komisia počíta so zachovaním právnych záväzkov pre spoločnosti a iba odporúča, aby členské štáty upustili od ukladania sankcií za ich porušenie v rokoch 2027 až 2029. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
„Zväzky zostávajú v platnosti - a s nimi aj právne riziko pre spoločnosti. To nevytvára právnu istotu,“ povedala ministerka, ktorá sa prihovorila za odklad účinnosti dovozných predpisov o tri roky. „Nariadenie o metáne je v zásade dôležitým nástrojom na ochranu klímy v energetickom sektore. Jeho požiadavky však musia byť prakticky uskutočniteľné, právne podložené a zlučiteľné s našou bezpečnosťou dodávok,“ priblížila politička z Kresťanskodemokratickej únie (CDU) kancelára Friedricha Merza.
V EÚ od roku 2024 platia pravidlá zamerané na zníženie emisií metánu v energetickom sektore. Od 1. januára 2027 budú musieť spoločnosti v prípade určitých dodávateľských zmlúv preukázať, že výrobca v krajine pôvodu monitoruje a dokumentuje svoje emisie metánu aspoň tak dôkladne, ako to EÚ vyžaduje od svojich vlastných podnikov. Reicheová varovala, že tieto pravidlá môžu ohroziť bezpečnosť dodávok energií v EÚ.
„Samotná Európska komisia uznáva, že súčasné dovozné predpisy v nariadení o metáne vedú k značnej právnej neistote a v súčasnej situácii by mohli aj narušiť bezpečnosť dodávok,“ povedala ministerka. Základné predpoklady na to, aby mohli dovozcovia spoľahlivo preukázať súlad s požiadavkami, podľa nej stále chýbajú.
„Najmä vzhľadom na krízu na Blízkom východe a intenzívnejší medzinárodný konkurenčný boj o dodávky skvapalneného zemného plynu potrebujeme jasné a právne záväzné riešenie,“ zdôraznila Reicheová.
„Zväzky zostávajú v platnosti - a s nimi aj právne riziko pre spoločnosti. To nevytvára právnu istotu,“ povedala ministerka, ktorá sa prihovorila za odklad účinnosti dovozných predpisov o tri roky. „Nariadenie o metáne je v zásade dôležitým nástrojom na ochranu klímy v energetickom sektore. Jeho požiadavky však musia byť prakticky uskutočniteľné, právne podložené a zlučiteľné s našou bezpečnosťou dodávok,“ priblížila politička z Kresťanskodemokratickej únie (CDU) kancelára Friedricha Merza.
V EÚ od roku 2024 platia pravidlá zamerané na zníženie emisií metánu v energetickom sektore. Od 1. januára 2027 budú musieť spoločnosti v prípade určitých dodávateľských zmlúv preukázať, že výrobca v krajine pôvodu monitoruje a dokumentuje svoje emisie metánu aspoň tak dôkladne, ako to EÚ vyžaduje od svojich vlastných podnikov. Reicheová varovala, že tieto pravidlá môžu ohroziť bezpečnosť dodávok energií v EÚ.
„Samotná Európska komisia uznáva, že súčasné dovozné predpisy v nariadení o metáne vedú k značnej právnej neistote a v súčasnej situácii by mohli aj narušiť bezpečnosť dodávok,“ povedala ministerka. Základné predpoklady na to, aby mohli dovozcovia spoľahlivo preukázať súlad s požiadavkami, podľa nej stále chýbajú.
„Najmä vzhľadom na krízu na Blízkom východe a intenzívnejší medzinárodný konkurenčný boj o dodávky skvapalneného zemného plynu potrebujeme jasné a právne záväzné riešenie,“ zdôraznila Reicheová.