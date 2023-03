Nemecká ministerka očakáva urovnanie sporu o zákaz spaľovacích motorov

Brusel 21. marca (TASR) - Nemecká vláda očakáva skoré urovnanie sporu o zákaz spaľovacích motorov v EÚ. Ministerka pre európske záležitosti Anna Lührmannová v utorok uviedla, že riešenie by mohol priniesť už nadchádzajúci samit EÚ, ktorý sa začína vo štvrtok (23. 3). TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Lührmannová zastupovala Nemecko na ministerskej schôdzke, ktorá predchádzala stretnutiam hláv štátov a vlád v EÚ. Vyjednávači Európskeho parlamentu (EP) a členských štátov sa už vlani na jeseň dohodli, že od roku 2035 sa budú môcť v Únii registrovať iba nové autá bez emisií.



Dohodu malo potvrdiť zasadnutie Rady EÚ pôvodne plánované na začiatok marca, pre dodatočné požiadavky najmä z Nemecka však bolo zrušené. Berlín s podporu viacerých členských štátov vrátane Slovenska požaduje, aby boli zo zákazu vyňaté vozidlá používajúce syntetické palivá.



Lührmannová, ktorá vo vláde zastupuje ekologickú stranu Zelení, uviedla, že výsledky dialógu by mali platiť.



"Predpokladám, že tieto rokovania budú uzavreté ešte pred samitom," povedala ministerka. Jej francúzska rezortná kolegyňa Laurence Booneová v utorok zopakovala, že z pohľadu Paríža dohoda už existuje. "Myslím si, že by sme sa mali držať toho, čo bolo dohodnuté," zdôraznila ministerka.



Plánovaný zákaz spaľovacích motorov je súčasťou širšieho balíka opatrení v boji proti klimatickej zmene, ktoré sú obsiahnuté v tzv. Európskej zelenej dohode. EÚ si v rámci nej predsavzala znížiť emisie skleníkových plynov do roku 2030 najmenej o 55 % v porovnaní s rokom 1990. Do roku 2050 by sa EÚ mala stať klimaticky neutrálnou.