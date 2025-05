Nemecká ministerka verí, že EÚ a USA sa dohodnú

Berlín 26. mája (TASR) - Nemecká ministerka hospodárstva Katherina Reicheová verí, že po odklade zvýšených ciel na dovoz tovarov z Európskej únie (EÚ) do USA sa Brusel a Washington dohodnú na vyriešení obchodných sporov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Reicheová ocenila, že predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová a prezident USA Donald Trump sa počas víkendu dohodli na dodržaní pôvodného harmonogramu rokovaní. „Na nájdenie riešenia zostáva ešte šesť týždňov,“ uviedla v pondelok ministerka z Kresťanskodemokratickej únie (CDU) kancelára Friedricha Merza. „Tento čas sa teraz musí intenzívne využiť. Spoločnosti a spotrebitelia na oboch stranách Atlantiku závisia od dobrých obchodných vzťahov. Toho sa musíme držať,“ zdôraznila Reicheová.



V súčasnosti USA uplatňujú clo vo výške 25 % na dovoz automobilov, ocele a hliníka z EÚ. Všetok ostatný dovoz z krajín európskeho spoločenstva podlieha paušálnemu desaťpercentnému clu. Trump plánuje clá zvýšiť až na 50 %. V piatok (23. 5.) pohrozil, že ich zavedie už začiatkom júna, v nedeľu po telefonáte so šéfkou EK ale oznámil, že súhlasí s odkladom do 9. júna, aby umožnil pokračovanie obchodných rokovaní.