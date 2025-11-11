< sekcia Ekonomika
Nemecká ministerka vyzvala Čínu na zmiernenie obmedzení vývozu zemín
Autor TASR
Berlín 11. novembra (TASR) - Nemecká ministerka hospodárstva Katherina Reicheová vyzvala Čínu, aby zmiernila obmedzenia vývozu vzácnych zemín. Ministerka v telefonickom rozhovore s čínskym ministrom obchodu Wang Wen-tchaom zdôraznila, že rozsiahle kontroly vývozu vzácnych zemín zo strany Pekingu nezodpovedajú medzinárodným štandardom, uviedla v utorok hovorkyňa ministerstva. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Tieto obmedzenia majú významný vplyv na konkurencieschopnosť nemeckej ekonomiky, uviedla Reicheová, pričom zdôraznila potrebu nediskriminačného, transparentného a urýchleného vydávania exportných povolení pre spoločnosti v Nemecku a Európe.
Na jar Peking pôvodne zaviedol kontrolu vývozu siedmich prvkov vzácnych zemín ako odvetu za clá, ktorými hrozil americký prezident Donald Trump, a v októbri túto kontrolu ešte sprísnil. Čínske vedenie síce po stretnutí prezidenta Si Ťin-pchinga s Trumpom koncom októbra pozastavilo kontrolu vývozu, obchodný spor medzi dvoma najväčšími svetovými ekonomikami sa však zatiaľ nepodarilo uzavrieť.
Prvky vzácnych zemín sú kľúčové pre výrobu elektronických súčiastok a magnetov v najrôznejších odvetviach vrátane elektronického, automobilového a obranného priemyslu. Podľa rôznych odhadov Čína zodpovedá za viac ako 90 % globálnej produkcie spracovaných kovov vzácnych zemín a magnetov.
