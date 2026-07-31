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Nemecká nezamestnanosť v júli vzrástla mierne viac, ako sa očakávalo
Sezónne upravená miera nezamestnanosti v Nemecku v júli vzrástla na 6,4 % z úrovne 6,3 %, na ktorej bola v predošlom mesiaci.
Autor TASR
Berlín 31. júla (TASR) - Počet nezamestnaných v Nemecku podľa sezónne upravených údajov v júli stúpol mierne viac, ako sa očakávalo, a priblížil sa k politicky citlivej hranici 3 miliónov. Údaje Spolkového úradu práce v piatok ukázali, že počet ľudí bez práce sa zvýšil o 6000 na 2,99 milióna. Analytici odhadovali, že počet nezamestnaných stúpne len o 5000. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Sezónne upravená miera nezamestnanosti v Nemecku v júli vzrástla na 6,4 % z úrovne 6,3 %, na ktorej bola v predošlom mesiaci. Podľa neupravených údajov sa počet nezamestnaných zvýšil nad hranicu 3 miliónov.
Celkový obraz nemeckej ekonomiky pritom zhoršila aj štvrtková (30. 7.) správa o tom, že tempo medziročnej inflácie v krajine sa v júli zrýchlilo na 2,8 % z júnových 2,4 % v dôsledku zdraženia energií pre konflikt v Iráne. Hrubý domáci produkt Nemecka v druhom štvrťroku vzrástol viac, ako sa očakávalo, ale riziká pretrvávajú. Nepriateľské akcie medzi Iránom a USA totiž opäť prepukli a ceny ropy by mohli zostať vysoké dlhšie, čo by poškodilo investície a spotrebu.
Sezónne upravená miera nezamestnanosti v Nemecku v júli vzrástla na 6,4 % z úrovne 6,3 %, na ktorej bola v predošlom mesiaci. Podľa neupravených údajov sa počet nezamestnaných zvýšil nad hranicu 3 miliónov.
Celkový obraz nemeckej ekonomiky pritom zhoršila aj štvrtková (30. 7.) správa o tom, že tempo medziročnej inflácie v krajine sa v júli zrýchlilo na 2,8 % z júnových 2,4 % v dôsledku zdraženia energií pre konflikt v Iráne. Hrubý domáci produkt Nemecka v druhom štvrťroku vzrástol viac, ako sa očakávalo, ale riziká pretrvávajú. Nepriateľské akcie medzi Iránom a USA totiž opäť prepukli a ceny ropy by mohli zostať vysoké dlhšie, čo by poškodilo investície a spotrebu.