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Nemecká nezamestnanosť v júni zostala na úrovni 6,3 %
Podľa neupravených údajov sa počet ľudí bez práce v Nemecku v júni znížil o 15.000 na 2,94 milióna.
Autor TASR
Norimberg 30. júna (TASR) - Miera nezamestnanosti v Nemecku sa v júni podľa sezónne upravených údajov nezmenila a zostala na úrovni 6,3 %. Počet nezamestnaných obyvateľov krajiny podľa tejto metodiky nečakane klesol o 1000 na 2,984 milióna. Vyplýva to z údajov, ktoré v utorok zverejnil nemecký Spolkový úrad práce. TASR o tom informuje na základe správu portálu tradingeconomics.
Podľa neupravených údajov sa počet ľudí bez práce v Nemecku v júni znížil o 15.000 na 2,94 milióna. Počet voľných pracovných miest v krajine v júni v porovnaní s rovnakým mesiacom minulého roka stúpol o 16.000 na 648.000.
Šéfka Spolkového úradu práce Andrea Nahlesová však uviedla, že nezamestnanosť sa znižuje len mierne a počet pracujúcich ľudí, ktorí platia sociálne odvody, má naďalej klesajúci trend. Očakáva sa pritom, že nezamestnanosť v Nemecku sa v nasledujúcich mesiacoch zväčší, keďže firmy odkladajú prijímanie pracovníkov v dôsledku geopolitických otrasov vrátane konfliktu v Iráne.
Podľa neupravených údajov sa počet ľudí bez práce v Nemecku v júni znížil o 15.000 na 2,94 milióna. Počet voľných pracovných miest v krajine v júni v porovnaní s rovnakým mesiacom minulého roka stúpol o 16.000 na 648.000.
Šéfka Spolkového úradu práce Andrea Nahlesová však uviedla, že nezamestnanosť sa znižuje len mierne a počet pracujúcich ľudí, ktorí platia sociálne odvody, má naďalej klesajúci trend. Očakáva sa pritom, že nezamestnanosť v Nemecku sa v nasledujúcich mesiacoch zväčší, keďže firmy odkladajú prijímanie pracovníkov v dôsledku geopolitických otrasov vrátane konfliktu v Iráne.