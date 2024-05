Nemecká obchodná komora: Nemecká ekonomika by mala tento rok stagnovať

Berlín 23. mája (TASR) - K dlhoočakávanému zotaveniu nemeckej ekonomiky zatiaľ nedochádza a najväčšia ekonomika eurozóny by v tomto roku mala iba stagnovať. Uviedla to vo štvrtok v najnovšej prognóze Nemecká obchodná a priemyselná komora (DIHK). Napriek tomu je nový odhad DIHK optimistickejší než prognóza zo začiatku roka, v ktorej komora počítala s poklesom ekonomiky o 0,5 %. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



DIHK očakáva, že nemeckú ekonomiku by v tomto roku mala podporiť súkromná spotreba. V jej prípade obchodná komora počíta s rastom o 1 %, pričom vychádza zo spomalenia inflácie na 2,3 %. V roku 2023 predstavovala inflácia v Nemecku 5,9 %. V apríli dosiahla 2,2 %, čo bola rovnaká hodnota ako v marci.



"Súčasná situácia firiem ako celku nie je dobrá," povedal generálny riaditeľ DIHK Martin Wansleben počas prezentácie výsledkov prieskumu. Ten DIHK uskutočnila na vzorke 24.000 firiem zo všetkých sektorov hospodárstva a všetkých nemeckých regiónov.



Z celkovo anketovaných firiem 28 % uviedlo, že ich situáciu je možné označiť za dobrú. Ďalších 23 % však uviedlo, že je zlá. "Situácia je horšia v priemysle, kde pesimizmus prevažuje. V tejto oblasti dobrú situáciu uviedlo 23 % z celkovo oslovených podnikov a 28 % oznámilo, že ich situácia dobrá nie je.



Očakávania sa však zlepšili. Zatiaľ čo v predchádzajúcom odhade počítalo s pesimistickým vývojom v ďalšom období 35 % z celkovo oslovených podnikov, teraz má pesimistické očakávania do budúcnosti iba 26 % firiem.



Na druhej strane, počet firiem, ktoré v nasledujúcom roku počítajú s poklesom exportu, prevažuje nad tými, čo rátajú s jeho rastom. Z celkovo anketovaných podnikov 26 % odhaduje, že ich export v nasledujúcich 12 mesiacoch klesne. Rast predpokladá 21 % z celkovo oslovených nemeckých spoločností. DIHK okrem toho uviedla, že tento rok očakáva stagnáciu exportu. V minulom roku klesol o 2,2 %.