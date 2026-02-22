< sekcia Ekonomika
Nemecká obchodná komora upozorňuje na rastúce riziká podnikania v Číne
Čína sa v minulom roku opäť stala najdôležitejším obchodným partnerom Nemecka, a to aj v dôsledku colnej politiky amerického prezidenta Donalda Trumpa.
Autor TASR
Berlín 22. februára (TASR) - Nemecká priemyselná a obchodná komora (DIHK) upozorňuje na rastúce riziká podnikania v Číne, ktorá posilňuje svoju pozíciu na svetových trhoch v mnohých odvetviach. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
„To síce prináša aj príležitosti, napríklad vďaka technologickému pokroku a miestnym inováciám, no zároveň sa zvyšujú riziká, medzi ktoré patria napríklad štátne zásahy či nerovné konkurenčné podmienky,“ uviedol pre agentúru DPA šéf DIHK Peter Adrian.
Podľa neho preto prichádza plánovaná návšteva nemeckého kancelára Friedricha Merza v Pekingu v správnom čase. Čína je pre nemeckú ekonomiku kľúčová, no rámcové podmienky sa citeľne zmenili. Zatiaľ čo možnosti odbytu pre nemecké firmy v Číne výrazne klesli, dovoz z Číny naopak rastie.
„Nemecko a jednotný európsky trh zostávajú pre čínske tovary dôležitým odbytiskom,“ dodal Adrian. Zároveň upozornil na pretrvávajúcu závislosť od Číny pri kritických surovinách a komponentoch.
Počas Merzovej návštevy by sa podľa DIHK mali riešiť aj otázky rovnakých podmienok v oblasti obchodu a investícií, ako aj čínske obmedzenia týkajúce sa exportu kritických surovín, ktoré ohrozujú dodávateľské reťazce a komplikujú investičné rozhodnutia nemeckých firiem.
„Exportné kontroly musia mať pravidlá a musia byť transparentné,“ zdôraznil Adrian. Súčasné schvaľovacie procesy by sa podľa neho mali zjednodušiť a zrýchliť.
Čína sa v minulom roku opäť stala najdôležitejším obchodným partnerom Nemecka, a to aj v dôsledku colnej politiky amerického prezidenta Donalda Trumpa. Obchodná výmena dosiahla v roku 2025 hodnotu 251,8 miliardy eur. Nemecké firmy však hlásia rastúce bariéry na čínskom trhu. Peking zároveň obmedzil vývoz vzácnych zemín, čo vyvolalo napätie medzi vládami.
Adrian vyjadril očakávanie, že kancelár v bude Pekingu presadzovať záujmy nemeckej ekonomiky. Čínsky trh podľa neho stále ponúka veľké príležitosti, najmä v oblasti obnoviteľných zdrojov, cirkulárnej ekonomiky, medicínskej techniky a veľkých infraštruktúrnych projektov.
Merza v stredu v Pekingu prijme čínsky premiér Li Čchiang s vojenskými poctami. Popoludní sa má stretnúť aj s prezidentom Si Ťinpchingom. Podľa hovorcu nemeckej vlády Sebastiana Hilleho kancelár otvorí „celé spektrum tém“ vrátane otázok ľudských práv.
„To síce prináša aj príležitosti, napríklad vďaka technologickému pokroku a miestnym inováciám, no zároveň sa zvyšujú riziká, medzi ktoré patria napríklad štátne zásahy či nerovné konkurenčné podmienky,“ uviedol pre agentúru DPA šéf DIHK Peter Adrian.
Podľa neho preto prichádza plánovaná návšteva nemeckého kancelára Friedricha Merza v Pekingu v správnom čase. Čína je pre nemeckú ekonomiku kľúčová, no rámcové podmienky sa citeľne zmenili. Zatiaľ čo možnosti odbytu pre nemecké firmy v Číne výrazne klesli, dovoz z Číny naopak rastie.
„Nemecko a jednotný európsky trh zostávajú pre čínske tovary dôležitým odbytiskom,“ dodal Adrian. Zároveň upozornil na pretrvávajúcu závislosť od Číny pri kritických surovinách a komponentoch.
Počas Merzovej návštevy by sa podľa DIHK mali riešiť aj otázky rovnakých podmienok v oblasti obchodu a investícií, ako aj čínske obmedzenia týkajúce sa exportu kritických surovín, ktoré ohrozujú dodávateľské reťazce a komplikujú investičné rozhodnutia nemeckých firiem.
„Exportné kontroly musia mať pravidlá a musia byť transparentné,“ zdôraznil Adrian. Súčasné schvaľovacie procesy by sa podľa neho mali zjednodušiť a zrýchliť.
Čína sa v minulom roku opäť stala najdôležitejším obchodným partnerom Nemecka, a to aj v dôsledku colnej politiky amerického prezidenta Donalda Trumpa. Obchodná výmena dosiahla v roku 2025 hodnotu 251,8 miliardy eur. Nemecké firmy však hlásia rastúce bariéry na čínskom trhu. Peking zároveň obmedzil vývoz vzácnych zemín, čo vyvolalo napätie medzi vládami.
Adrian vyjadril očakávanie, že kancelár v bude Pekingu presadzovať záujmy nemeckej ekonomiky. Čínsky trh podľa neho stále ponúka veľké príležitosti, najmä v oblasti obnoviteľných zdrojov, cirkulárnej ekonomiky, medicínskej techniky a veľkých infraštruktúrnych projektov.
Merza v stredu v Pekingu prijme čínsky premiér Li Čchiang s vojenskými poctami. Popoludní sa má stretnúť aj s prezidentom Si Ťinpchingom. Podľa hovorcu nemeckej vlády Sebastiana Hilleho kancelár otvorí „celé spektrum tém“ vrátane otázok ľudských práv.