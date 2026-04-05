Nemecká odborová centrála DGB žiada nulovú DPH na niektoré tovary
V súčasnosti sa na väčšinu tovarov v Nemecku vzťahuje sadzba DPH vo výške 19 %, zatiaľ čo v prípade niektorých potravín platí zvýhodnená sedempercentná sadzba.
Autor TASR
Berlín 5. apríla (TASR) - Šéfka Nemeckej odborovej konfederácie (DGB) vyzvala na úplné zrušenie už zvýhodnenej sadzby dane z pridanej hodnoty (DPH) na určité tovary. „Stlačenie zníženej sadzby DPH zo 7 % na 0 % by bolo silným signálom, najmä pre ľudí s nízkymi príjmami,“ uviedla Yasmin Fahimiová pre sobotňajšie (4. 4.) vydanie denníka Tagesspiegel. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Zníženie DPH na potraviny a energie by mohlo ľuďom s nižšími príjmami pomôcť oveľa viac ako úľavy na dani z príjmu, povedala šéfka odborovej centrály. Na otázku, ako by sa takýto krok dal financovať, odpovedala, že Nemecko by mohlo zaviesť oveľa vyššiu DPH na luxusný tovar, ako sú extrémne drahé hodinky, jachty, šperky alebo autá. Extrémne bohatí ľudia musia prispievať oveľa viac, namiesto toho, aby zaťažovali zamestnancov a spotrebiteľov, zdôraznila Fahimiová.
