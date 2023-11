Nemecká odborová centrála vyzvala na pozastavenie dlhovej brzdy

Berlín 15. októbra (TASR) - Nemecká odborová konfederácia (DGB) v stredu vyzvala na pozastavenie dlhovej brzdy, ktorá obmedzuje nové zadlžovanie spolkovej vlády. Reagovala tým na rozhodnutie ústavného súdu, ktorý zakázal presmerovať prostriedky vyčlenené na zmiernenie následkov pandémie nového koronavírusu do tzv. klimatického fondu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Vláda musí opäť pozastaviť dlhovú brzdu, pretože dôsledky energetickej krízy ešte zďaleka nie sú zažehnané, a naliehavo potrebná podpora energeticky náročného priemyslu, ako aj sociálne programy súvisiace s ochranou klímy nesmú byť ohrozené, uviedol člen predstavenstva DGB Stefan Körzell. Krátkozraké šetrenie ohrozuje sociálny zmier a v súčasnosti už nie je možné vyhnúť sa zásadne reforme dlhovej brzdy, zdôraznil.



Nemecký ústavný súd v stredu rozhodol, že 60 miliárd eur, ktoré si vláda požičala na zmiernenie následkov pandémie v rozpočte na rok 2021, zostali však nevyužité, nemôže presunúť do fondu na ochranu klímy. Vládna koalícia kancelára Olafa Scholza sa v roku 2022 rozhodla vložiť peniaze do "klimatického a transformačného fondu" s odôvodnením, že investície do opatrení na ochranu klímy a na infraštruktúru pomôžu ekonomike zotaviť sa z pandémie. Ústavný súd označil krok vlády za protiústavný a uviedol, že bude musieť nájsť iné spôsoby, ako vzniknutú dieru v klimatickom fonde vyplniť.



Dlhová brzda bola zavedená pred viac ako desiatimi rokmi a umožňuje nové pôžičky len vo výške 0,35 % ročného hrubého domáceho produktu (HDP). Môže byť pozastavená pre riešenie prírodných katastrof alebo iných mimoriadnych udalostí, ktoré sú mimo kontroly štátu, ako bola pandémia, keď vláda potrebovala pôžičky na financovanie rôznych podporných a stimulačných balíčkov.