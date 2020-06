Nemecká opozícia kritizuje klesajúcu platobnú morálku štátu

Berlín 20. júna (TASR) - Nemecká Slobodná demokratická strana (FDP) počas piatkového zasadnutia parlamentu kritizovala zhoršenú platobnú morálku štátu. Podľa nich mnohé faktúry zostali nezaplatené, čo je v krízových časoch neprijateľné, keďže firmy ani obce nemajú prakticky žiadne rezervy. Poslanec Manfred Todtenhausen uviedol, že to ohrozuje firmy a môže ich to dokonca dotlačiť k bankrotu. Navyše, strácajú štátne zákazky na príťažlivosti.



FDP požaduje, aby štát všetky otvorené faktúry, ktoré nie sú zjavne neodôvodnené, splatné od 23. marca zaplatil do konca júna, i keď len podmienečne. Pre kontrolu faktúr musia byť určené pevné termíny.



Kresťanskodemokratická únia (CDU) a Sociálnodemokratická strana (SPD) sa postavili na obranu štátnych a verejných financií. Podľa nich neexistujú údaje, ktoré by doložili klesajúcu platobnú morálku. Navyše, aj mnohé obce sú vzhľadom na súčasnú krízu vo finančných problémoch. Podnet FDP teraz preskúma hospodársky výbor parlamentu.