Nemecká opozícia nesúhlasí s predĺžením výnimiek pre insolventnosť

Berlín 10. januára (TASR) - V nemeckej opozícii rastie odpor proti plánom ministerky spravodlivosti Christine Lambrechtovej na predĺženie výnimky z oznamovacej povinnosti spoločností v prípade platobnej neschopnosti. Hovorca opozičnej frakcie Jan-Marco Luczak poukázal na to, že ďalšia výnimka bola schválená iba v decembri. "Atrament na podpise ešte poriadne nevyschol a ministerka spravodlivosti už prichádza s novými návrhmi," cituje jeho vyjadrenie pre Handelsblatt agentúra DPA.



Za bežných okolností musí firma podať na súd informáciu o platobnej neschopnosti do troch týždňov od jej vzniku. Vláda pre pandémiu už na jar minulého roka túto povinnosť dočasne zrušila. Pre platobnú neschopnosť táto povinnosť znova platí od októbra, v prípade nadmernej zadlženosti je zrušená do januára. Lambrechtová chce opätovne predĺžiť výnimku pre firmy, ktoré ešte čakajú na štátnu výpomoc schválenú v novembri.



Luczak nemá pochopenie pre tento návrh, keďže štátne dotácie sa spracúvajú čo najrýchlejšie a prvé platby už odišli na účty dotknutých firiem. "Spoločnosti tak majú jasnú perspektívu," tvrdí poslanec a dodáva, že v súčasnosti nie je dôvod na predĺženie výnimky. "Pripadá mi to ako súčasť nastupujúceho volebného boja pred parlamentnými voľbami."