Nemecká opozícia vyzvala na parlamentné vyšetrovanie bankrotu Wirecard

Berlín 29. júna (TASR) - Nemecká opozícia v pondelok podala výzvu na parlamentné vyšetrovanie kolapsu platobnej spoločnosti Wirecard, ktorej na účtoch chýba 1,9 miliardy eur.



Žiadosť o vyšetrovanie prišla po tom, čo médiá cez víkend informovali, že nemecké ministerstvá spravodlivosti a financií chcú vypovedať zmluvu so súkromnou spoločnosťou Deutschen Prüfstelle für Rechnungslegung (DPR). Tá v štáte kontroluje bilancie firiem z dôvodu škandálu, ktorý nemecký úrad pre finančný dohľad BaFin označil „úplnú katastrofu“.



Wirecard požiadala minulý týždeň vo štvrtok (23. 6.) súd o ochranu pred veriteľmi, ktorým dlhuje vyše 3,5 miliardy eur.



Chýbajúcich 1,9 miliardy eur na účtoch Wirecard je podľa audítora EY výsledkom prepracovaného globálneho podvodu.



Prezident DPR Edgar Ernst povedal novinám Frankfurter Allgemeine Zeitung, že iba jeden zamestnanec dostal za úlohu preskúmať Wirecard, keď ho BaFin požiadal o kontrolu účtov za prvú polovicu roku 2018. V čase keď Wirecard vyhlásil bankrot analýzu ešte nemal dokončenú.



Liberálny poslanec Frank Schäffler, ktorý je tiež členom dozornej rady BaFin, požiadal o parlamentné vyšetrovanie a uviedol, že vo finančnom regulačnom úrade existujú ako štrukturálne, tak aj personálne nedostatky.



„Skutočnosť, že BaFin čaká 15 mesiacov na správu od DPR napriek náznakom nezrovnalostí, je absurdná,“ povedal.



Ďalší člen správnej rady BaFin a člen parlamentu Alexander Radwan vyhlásil, že nemecká vláda by mala tiež čeliť vyšetrovaniu, keďže kolapsu Wirecard predchádzali správy o problémoch.



"Úlohu ministerstva financií je potrebné preskúmať, pretože správy o nezrovnalostiach sa objavujú už nejaký čas," uviedol konzervatívny zákonodarca Radwan.



"Spoločnosti, ktoré ponúkajú finančné služby, potrebujú primeraný dohľad,“ dodal.



Hovorca ministerstva spravodlivosti uviedol, že vláda analyzuje, do akej miery by sa mal dohľad zreformovať.



Bankrot Wirecard, prvej spoločnosti z indexu DAX, vyhodnocuje aj spoločnosť Deutsche Börse z hľadiska možnej revízie pravidiel zaradenia firiem do indexu DAX.



K bankrotu Wirecard došlo sedem dní po tom, čo jej audítor EY po vyše 10 rokoch spolupráce odmietol podpísať účty za rok 2019 pre chýbajúcich 1,9 miliardy eur. Generálny riaditeľ Markus Braun musel skonštatovať, že uvedená suma pravdepodobne neexistuje a následne rezignoval na svoj post. Neskôr bol dokonca zatknutý, prepustili ho však na kauciu.



EY tvrdí, že má jasné indície, že vo Wirecard došlo ku komplikovaným a sofistikovaným podvodom, do ktorých boli zapojené viaceré strany z rôznych inštitúcií na celom svete.



EY dodala, že predstavitelia jej filipínskych bánk BPI a BDO, ktoré boli označené za partnerov Wirecard, potvrdili, že EY dostala falošné bankové potvrdenia a výpisy z viazaných účtov Wirecard.