Nemecká priemyselná a obchodná komora: V ekonomike panuje neistota

Berlín 2. júla (TASR) - V nemeckej ekonomike panuje veľká neistota a náznaky rozsiahlejšieho oživenia stále neprichádzajú. Uviedla to v nedeľu nemecká priemyselná a obchodná komora (DIHK). Nemecko je v recesii a ako jedna z mála krajín v Európe sa z pohľadu výkonnosti hospodárstva dostalo pod úroveň spred nástupu pandémie nového koronavírusu, uviedol prezident komory Peter Adrian. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Situácia je celkovo zložitá, pričom najmä v malých a stredných podnikoch je nálada čiastočne veľmi zlá a to sa prejavuje aj na veľkej neochote investovať, pokračoval Adrian. Hospodárstvo ide stále dolu vodou a je ťažké predpovedať, kedy sa situácia zlepší. Dôvodom na čiastočnú spokojnosť nakoniec môže byť, ak najväčšia európska ekonomika za celý rok vykáže aspoň nulový rast a neskončí v mínuse, konštatoval Adrian.



Nemecká ekonomika zaznamenala v poslednom štvrťroku minulého roka a prvom štvrťroku tohto roka medzikvartálny pokles. To znamená skĺznutie do technickej recesie, ktorá je definovaná ako medzištvrťročný pokles hospodárstva dva kvartály po sebe. Vo 4. štvrťroku 2022 klesol hrubý domáci produkt (HDP) Nemecka o 0,5 % a v 1. kvartáli tohto roka o 0,3 %.



Nemecká centrálna banka v aktualizovanej prognóze koncom júna uviedla, že za celý rok 2023 predpokladá pokles ekonomiky po úprave o kalendárne vplyvy o 0,3 %.