Nemecká priemyselná komora zhoršila prognózu rastu ekonomiky
Podľa DIHK sa podnikateľská nálada v celom Nemecku v ostatnom čase prudko zhoršila.
Autor TASR
Berlín 26. mája (TASR) - Nemecká priemyselná a obchodná komora (DIHK) výrazne zhoršila prognózu hospodárskeho rastu krajiny na tento rok a varovala, že najväčšia európska ekonomika čelí dvojitej kríze spôsobenej hlboko zakorenenými štrukturálnymi problémami a ekonomickými dôsledkami vojny na Blízkom východe. Komora teraz predpokladá, že hrubý domáci produkt (HDP) Nemecka tento rok vzrastie len o 0,3 %. Predošlá predikcia rátala s rastom o 1 %. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
„Štrukturálne problémy Nemecka teraz zhoršujú ekonomické dôsledky vojny na Blízkom východe,“ povedala generálna riaditeľka DIHK Helena Melniková. Firmy, ktoré sú oslabené tromi rokmi recesie a stagnácie, podľa nej pociťujú, že sú na hraniciach svojich možností. DIHK je pesimistickejšia ako nemecká vláda, ktorá minulý mesiac znížila svoju prognózu rastu HDP na polovicu, a to na 0,5 %.
Podľa DIHK sa podnikateľská nálada v celom Nemecku v ostatnom čase prudko zhoršila. Jej prieskum ukázal, že firmy hodnotia svoju podnikateľskú situáciu rovnako negatívne ako počas pandémie koronavírusu. Viac ako jedna zo štyroch spoločností označila svoju súčasnú situáciu za zlú a iba 23 % uviedlo, že podnikateľské podmienky sú dobré. Tretina firiem očakáva v nasledujúcich 12 mesiacoch zhoršenie podmienok, čo je o osem percentuálnych bodov viac ako na začiatku roka. Za svoje najväčšie podnikateľské riziko približne 70 % spoločností označilo ceny energií a surovín.
Slabá podnikateľská dôvera negatívne vplýva na investičné plány. Iba 22 % nemeckých firiem uviedlo, že má v úmysle zvýšiť investičné výdavky. Viac ako tretina plánuje škrty vo svojich investičných rozpočtoch. Takmer každá štvrtá opýtaná spoločnosť uviedla, že plánuje znížiť počet zamestnancov.
