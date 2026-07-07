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Nemecká priemyselná produkcia sa v máji zvýšila
V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom vzrástla o 0,9 %.
Autor TASR,aktualizované
Wiesbaden 7. júla (TASR) - Nemecká priemyselná produkcia sa v máji opäť zvýšila. V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom vzrástla o 0,9 % po tom, ako v apríli podľa revidovaných údajov stúpla o 0,2 %. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA, ktorá v utorok zverejnila údaje nemeckého štatistického úradu.
Analytici v máji očakávali spomalenie tempa medzimesačného rastu produkcie na 0,1 % po tom, ako sa na základe pôvodných údajov v apríli zvýšila o 0,4 %. Pozitívny vývoj v máji 2026 možno pripísať predovšetkým automobilovému odvetviu, kde sa produkcia zvýšila o 3,6 %, uviedol štatistický úrad.
Májový nárast nemení nič na skutočnosti, že nemecká priemyselná produkcia sa naďalej pohybuje na nízkej úrovni, poznamenal hlavný ekonóm Commerzbank Jörg Krämer. Najmä výrazný pokles ceny ropy však podľa neho naznačuje mierne oživenie v druhej polovici roka. „Viac sa nedá očakávať, pretože reformný balík nemeckej vlády napriek čiastkovému pokroku zásadne nezlepšuje oslabenú konkurencieschopnosť krajiny,“ uzavrel ekonóm.
Nemecké podniky čelia rastúcim problémom s dodávkami materiálov
Nemecký priemysel čelí rastúcim ťažkostiam s dodávkami materiálov. V júni hlásilo problémy 17,2 % podnikov, čo predstavuje nárast o 1,3 percentuálneho bodu v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom, oznámil v utorok ekonomický inštitút Ifo. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
V januári sa na nedostatok materiálov sťažovalo 5,8 % podnikov. „Hormuzský prieliv je síce opäť priechodný, ale dôsledky týchto narušení stále pretrvávajú,“ uviedol vedúci prieskumov v inštitúte Ifo Klaus Wohlrabe. „Do úplnej normalizácie medzinárodných dodávateľských reťazcov to pravdepodobne ešte nejaký čas potrvá,“ dodal.
Obzvlášť postihnutí sú chemický priemysel a výrobcovia zariadení na spracovanie údajov, ako aj elektronických a optických výrobkov, kde približne tretina podnikov hlási nedostatok materiálu. V strojárskom priemysle zotrval podiel dotknutých firiem na takmer nezmenenej úrovni 15,6 %. V automobilovom priemysle sa zvýšil na 15,7 % z aprílových 10 %. Situácia sa mierne zlepšila u výrobcov gumových a plastových výrobkov, kde podiel podnikov s nedostatkom materiálu klesol z 23,7 % na 11,3 %.
Analytici v máji očakávali spomalenie tempa medzimesačného rastu produkcie na 0,1 % po tom, ako sa na základe pôvodných údajov v apríli zvýšila o 0,4 %. Pozitívny vývoj v máji 2026 možno pripísať predovšetkým automobilovému odvetviu, kde sa produkcia zvýšila o 3,6 %, uviedol štatistický úrad.
Májový nárast nemení nič na skutočnosti, že nemecká priemyselná produkcia sa naďalej pohybuje na nízkej úrovni, poznamenal hlavný ekonóm Commerzbank Jörg Krämer. Najmä výrazný pokles ceny ropy však podľa neho naznačuje mierne oživenie v druhej polovici roka. „Viac sa nedá očakávať, pretože reformný balík nemeckej vlády napriek čiastkovému pokroku zásadne nezlepšuje oslabenú konkurencieschopnosť krajiny,“ uzavrel ekonóm.
Nemecké podniky čelia rastúcim problémom s dodávkami materiálov
Nemecký priemysel čelí rastúcim ťažkostiam s dodávkami materiálov. V júni hlásilo problémy 17,2 % podnikov, čo predstavuje nárast o 1,3 percentuálneho bodu v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom, oznámil v utorok ekonomický inštitút Ifo. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
V januári sa na nedostatok materiálov sťažovalo 5,8 % podnikov. „Hormuzský prieliv je síce opäť priechodný, ale dôsledky týchto narušení stále pretrvávajú,“ uviedol vedúci prieskumov v inštitúte Ifo Klaus Wohlrabe. „Do úplnej normalizácie medzinárodných dodávateľských reťazcov to pravdepodobne ešte nejaký čas potrvá,“ dodal.
Obzvlášť postihnutí sú chemický priemysel a výrobcovia zariadení na spracovanie údajov, ako aj elektronických a optických výrobkov, kde približne tretina podnikov hlási nedostatok materiálu. V strojárskom priemysle zotrval podiel dotknutých firiem na takmer nezmenenej úrovni 15,6 %. V automobilovom priemysle sa zvýšil na 15,7 % z aprílových 10 %. Situácia sa mierne zlepšila u výrobcov gumových a plastových výrobkov, kde podiel podnikov s nedostatkom materiálu klesol z 23,7 % na 11,3 %.