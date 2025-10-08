Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 8. október 2025Meniny má Brigita
< sekcia Ekonomika

Nemecká priemyselná produkcia v auguste klesla

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Dôvodom je najmä pokles produkcie v automobilovom sektore.

Autor TASR
Wiesbaden 8. októbra (TASR) - Po júlovom raste zaznamenala nemecká priemyselná produkcia v auguste pokles, pričom jeho tempo bolo najvýraznejšie za viac než tri roky. Dôvodom je najmä pokles produkcie v automobilovom sektore. Informovali o tom agentúra Reuters a servery RTTNews a tradingeconomics, ktoré sa odvolali na najnovšie údaje nemeckého štatistického úradu Destatis.

Priemyselná produkcia v Nemecku klesla v auguste oproti predchádzajúcemu mesiacu o 4,3 %, zatiaľ čo v júli zaznamenala rast o 1,3 %. Augustový pokles je tak najvýraznejší od marca 2022 a omnoho výraznejší, než predpokladali analytici. Tí očakávali pokles o 1 %.

Pokles produkcie zaznamenali prakticky všetky odvetvia nemeckého priemyslu, najmä však automobilový. V rámci tohto sektora klesla produkcia až o 18,5 %, čiastočne pre dovolenky a čiastočne pre zmenu výroby. Okrem toho na vývoj v sektore pôsobil znížený záujem zo strany spotrebiteľov, ktorí ho zvyšovali v mesiacoch pred nástupom amerických dovozných ciel.

Klesla však aj výroba farmaceutík, konkrétne o 10,3 %, ako aj strojov a zariadení. V tomto odvetví pokles produkcie dosiahol 6,2 %.

Produkcia kapitálových tovarov klesla o 9,6 %, spotrebného tovaru o 4,7 % a v energetickom sektore pokles dosiahol 0,5 %. Jediným odvetvím, kde sa produkcia v auguste medzimesačne zvýšila, bolo stavebníctvo s rastom o 0,6 %.

„Extrémne nepriaznivé“ údaje o vývoji priemyselnej produkcie zvyšujú riziko, že nemecká ekonomika vykáže pokles aj v ďalšom kvartáli, uviedol Carsten Brzeski, analytik z ING. V 2. štvrťroku klesla nemecká ekonomika medzikvartálne o 0,3 %.
.

Neprehliadnite

ZAPLETALOVÁ: Veľké zadosťučinenie, že mám bronz na krku

LITERÁRNY SVET SMÚTI: Nečakane zomrela známa spisovateľka

Nobelovu cenu za medicínu získali Brunkowová, Ramsdell a Sakaguči

OTESTUJTE SA: Uhádnete slovenský hit podľa jednej vety z textu?