Nemecká priemyselná produkcia v auguste klesla
Dôvodom je najmä pokles produkcie v automobilovom sektore.
Autor TASR
Wiesbaden 8. októbra (TASR) - Po júlovom raste zaznamenala nemecká priemyselná produkcia v auguste pokles, pričom jeho tempo bolo najvýraznejšie za viac než tri roky. Dôvodom je najmä pokles produkcie v automobilovom sektore. Informovali o tom agentúra Reuters a servery RTTNews a tradingeconomics, ktoré sa odvolali na najnovšie údaje nemeckého štatistického úradu Destatis.
Priemyselná produkcia v Nemecku klesla v auguste oproti predchádzajúcemu mesiacu o 4,3 %, zatiaľ čo v júli zaznamenala rast o 1,3 %. Augustový pokles je tak najvýraznejší od marca 2022 a omnoho výraznejší, než predpokladali analytici. Tí očakávali pokles o 1 %.
Pokles produkcie zaznamenali prakticky všetky odvetvia nemeckého priemyslu, najmä však automobilový. V rámci tohto sektora klesla produkcia až o 18,5 %, čiastočne pre dovolenky a čiastočne pre zmenu výroby. Okrem toho na vývoj v sektore pôsobil znížený záujem zo strany spotrebiteľov, ktorí ho zvyšovali v mesiacoch pred nástupom amerických dovozných ciel.
Klesla však aj výroba farmaceutík, konkrétne o 10,3 %, ako aj strojov a zariadení. V tomto odvetví pokles produkcie dosiahol 6,2 %.
Produkcia kapitálových tovarov klesla o 9,6 %, spotrebného tovaru o 4,7 % a v energetickom sektore pokles dosiahol 0,5 %. Jediným odvetvím, kde sa produkcia v auguste medzimesačne zvýšila, bolo stavebníctvo s rastom o 0,6 %.
„Extrémne nepriaznivé“ údaje o vývoji priemyselnej produkcie zvyšujú riziko, že nemecká ekonomika vykáže pokles aj v ďalšom kvartáli, uviedol Carsten Brzeski, analytik z ING. V 2. štvrťroku klesla nemecká ekonomika medzikvartálne o 0,3 %.
