Nemecká priemyselná produkcia v júli opäť klesla

Wiesbaden 7. septembra (TASR) - Priemyselná produkcia v Nemecku v júli 2023 opäť klesla, už tretí mesiac po sebe a o niečo viac, ako ekonómovia očakávali. Oznámil to vo štvrtok štatistický úrad Destatis. To poukazuje na problémy, ktorým priemysel čelí po zimnom poklese výkonu najväčšej európskej ekonomiky. TASR o tom informuje na základe správ Reuters a marketwatch.



Konkrétne, výkon nemeckého priemyslu sa v júli 2023 po očistení od sezónnych vplyvov znížil o 0,8 % oproti júnu, keď medzimesačne klesol o 1,4 %. Analytici pritom odhadovali, že sa priemyselná produkcia v júli zníži menej, o 0,5 %.



K júlovému slabému výkonu priemyslu prispela nižšia produkcia kapitálových tovarov (-2,9 %), spotrebného tovaru (-1 %) a polotovarov (-0,7 %). Výroba energií však v júli 2023 vzrástla o 2,2 % a produkcia v stavebníctve o 2,6 %. Priemyselná produkcia bez energií a stavebníctva klesla o 1,8 %.



V medziročnom porovnaní sa priemyselná produkcia v Nemecku v júli znížila o 2,1 % po poklese o 1,5 % v predchádzajúcom mesiaci.



"Nad priemyslom naďalej visia tmavé mraky," povedal Alexander Krüger, hlavný ekonóm privátnej banky Hauck Aufhäuser Lampe.



"Slabá globálna ekonomika a vysoké ceny energií udržujú pochmúrny výhľad. Na strane produkcie to už teraz vyzerá na ďalšiu štvrťročnú stratu," dodal.



Pri menej nestálom trojmesačnom porovnaní bola produkcia v období máj - júl o 1,9 % nižšia ako v predchádzajúcich troch mesiacoch.



Podľa Jensa-Olivera Niklascha z LBBW štvrtkové údaje podčiarkli "pokračujúce oslabovanie ekonomiky" a signalizujú, že v 3. štvrťroku dôjde k jej poklesu.