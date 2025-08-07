< sekcia Ekonomika
Nemecká priemyselná produkcia v júni klesla viac, ako sa čakalo
Pozitívny vplyv zrýchľovania vývozu do USA na jar, pre obavy zo zavedenia ciel, zoslabol.
Autor TASR
Wiesbaden 7. augusta (TASR) - Priemyselná produkcia v Nemecku v júni 2025 klesla viac, ako sa očakávalo, keďže pozitívny vplyv zrýchľovania vývozu do USA na jar, pre obavy zo zavedenia ciel, zoslabol. Ukázali to vo štvrtok údaje spolkového štatistického úradu Destatis. TASR o tom informuje na základe správ Reuters a RTTNews.
Podľa štatistík sa produkcia priemyslu v Nemecku v júni znížila o 1,9 % oproti máju, keď po revízii medzimesačne klesla o 0,1 %. Analytici pritom odhadovali, že sa zníži menej, o 0,5 %.
Júnový medzimesačný pokles nemeckého priemyslu bol najstrmší od júla 2024. V medziročnom porovnaní sa pokles priemyselnej produkcie prehĺbil na 3,6 % z 0,2 % v máji.
V rámci priemyslu všetky tri hlavné skupiny vykázali v júni pokles produkcie, a to v prípade spotrebného tovaru o 5,6 %, kapitálového tovaru o 3,2 % a polotovarov o 0,6 %.
Naopak, výroba energie vzrástla o 3,1 %, ale produkcia v energeticky náročných odvetviach klesla o 2,2 %. Bez započítania energetiky a stavebníctva klesla priemyselná produkcia v Nemecku v júni medzimesačne o 2,8 % a medziročne o 4,7 %.
Za celý 2. štvrťrok sa priemyselná produkcia znížila o 2,3 % v porovnaní s 1. štvrťrokom 2025.
