Nemecká priemyselná produkcia v októbri opäť klesla

Wiesbaden 7. decembra - Priemyselná produkcia v Nemecku v októbri 2023 v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom nečakane klesla, už piaty mesiac po sebe. Oznámil to vo štvrtok spolkový štatistický úrad Destatis. TASR o tom informuje na základe správy Reuters a RTTNews.



Podľa údajov Destatisu priemyselná produkcia v najväčšej európskej ekonomike v októbri 2023 klesla o 0,4 % oproti septembru, keď sa po revízii medzimesačne znížila o 1,3 %. Tempo poklesu priemyslu sa síce v októbri spomalilo, ale analytici očakávali, že priemysel sa odrazí nahor a jeho výkon stúpne o 0,2 %.



K horšiemu ako očakávanému výsledku prispel najmä medzimesačný pokles výroby v strojárskom sektore o 6,3 %, uviedol úrad. Produkcia však klesla aj v mnohých iných odvetviach vrátane stavebníctva.



Za tri mesiace do konca októbra, čo je presnejší výsledok, pretože nepodlieha takým výkyvom ako mesačné údaje, sa priemyselná produkcia v Nemecku znížila medziročne o 1,9 %.



Slabý príjem objednávok za uplynulé dva roky má negatívny vplyv na výrobu. Nové objednávky v priemysle pritom aj v októbri klesli, a to medzimesačne o 3,7 % po úprave o sezónne a kalendárne vplyvy.



V medziročnom porovnaní sa priemyselná produkcia v Nemecku v októbri 2023 znížila o 3,5 %, čo je malá zmena oproti poklesu o 3,6 % v predchádzajúcom mesiaci.



Nemecký priemysel naďalej trpí kombináciou vysokých cien energií, slabého zahraničného dopytu a menej priaznivých podmienok financovania, uviedol hlavný ekonóm Commerzbank Ralph Solveen. Tieto údaje podľa neho naznačujú, že nemecká ekonomika aj vo 4. štvrťroku klesne.