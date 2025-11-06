< sekcia Ekonomika
Nemecká priemyselná produkcia v septembri vzrástla
Autor TASR
Wiesbaden 6. novembra (TASR) - Priemyselná produkcia v Nemecku sa v septembri 2025 zotavila z augustového poklesu a vzrástla vďaka oživeniu automobilového priemyslu. Ukázali to vo štvrtok údaje spolkového štatistického úradu Destatis. TASR o tom informuje na základe správy portálu RTTNews.
Podľa najnovších štatistík sa priemyselná produkcia v Nemecku v septembri zvýšila o 1,3 % oproti augustu, keď medzimesačne klesla o 3,7 %. Septembrový výsledok však zaostal za odhadmi ekonómov, ktorí predpovedali rast produkcie v priemysle o 3 %.
V medziročnom porovnaní sa pokles priemyselnej produkcie v najväčšej európskej ekonomike v septembri 2025 spomalil na 1,6 % z revidovaných 3,6 % v auguste.
Produkcia v energetike sa v sledovanom období zvýšila o 1,3 %, zatiaľ čo produkcia v stavebníctve klesla o 0,9 %. Produkcia v nemeckom priemysle bez energetiky a stavebníctva sa v septembri oproti augustu zvýšila o 1,9 %.
Všetky tri hlavné odvetvia zaznamenali v septembri rast produkcie, a to v prípade kapitálových tovarov o 3,8 %, spotrebného tovaru aj polotovarov zhodne o 0,2 %.
Prudké oživenie automobilového sektora bolo hlavným faktorom, ktorý prispel k rastu priemyselnej produkcie. Konkrétne, produkcia v automobilovom sektore v septembri vzrástla o 12,3 % po tom, čo zatvorenie závodov v auguste viedlo k jej poklesu o 16,7 %.
