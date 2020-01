Nemecká prokuratúra obvinila ďalších šiestich manažérov Volkswagen

Berlín 14. januára (TASR) - Nemecká prokuratúra obvinila v súvislosti s emisnou kauzou ďalších šiestich manažérov automobilky Volkswagen, ktorí podľa nej "vedome zavádzali úrady a zákazníkov".



Ako uviedol denník Financial Times, prokuratúra v Braunschweigu obvinila šesticu z daňových podvodov a falšovania dokumentov v období od novembra 2006 do septembra 2015, keď emisný škandál Volkswagenu vypukol. Mená obvinených prokuratúra nezverejnila, troch však priamo obvinila z nelegálnych aktivít, ďalších troch z napomáhania.



Minulý rok obvinila prokuratúra v Braunschweigu v súvislosti s emisnou kauzou z podvodu aj bývalého šéfa Volkswagenu Martina Winterkorna a štyroch ďalších manažérov VW, uviedla agentúra DPA. Celkovo je tak v emisnej kauze obvinených prokuratúrou v Braunschweigu 11 osôb, vyšetrovaných je však ďalších 32 ľudí.



Emisný škandál Volkswagenu sa na verejnosť dostal v septembri 2015, keď americká Agentúra na ochranu životného prostredia (EPA) oznámila, že VW nainštaloval do státisícov naftových vozidiel v Spojených štátoch softvér, ktorý umožňoval maskovať skutočné hodnoty oxidov dusíka. Volkswagen neskôr existenciu softvéru priznal a dodal, že takýto softvér má celosvetovo približne 11 miliónov vozidiel. Nasledovala séria vyšetrovaní a žalôb, pričom náklady firmy súvisiace s právnymi spormi a pokutami dosiahli minimálne 30 miliárd eur.