Nemecká rada múdrych očakáva v roku 2026 len mierny hospodársky rast
Svoju prognózu na aktuálny rok zvýšili na rast o 0,2 %, zatiaľ čo na jar očakávali stagnáciu.
Autor TASR
Berlín 12. novembra (TASR) - Komisia ekonomických poradcov nemeckej vlády, známa ako rada múdrych, neočakáva ani v budúcom roku návrat k výraznejšiemu hospodárskemu rastu. Rada v stredu mierne znížila svoj odhad a teraz predpokladá, že hrubý domáci produkt (HDP) sa v roku 2026 zvýši o 0,9 %. V jarnej prognóze očakávala posilnenie výkonu najväčšej európskej ekonomiky o jedno percento. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Nemecká vláda očakáva v budúcom roku rast na úrovni 1,3 %. Experti vo svojej najnovšej správe predpokladajú, že miliardové výdavky plánované v rámci osobitného fondu pre infraštruktúru a klimatickú neutralitu budú mať na tvorbu HDP len malý pozitívny vplyv, pretože doteraz sa vo veľkej miere používali na presuny medzi rozpočtovými kapitolami alebo na financovanie spotreby.
„Vplyv by bol výrazne väčší, ak by sa finančné prostriedky použili výlučne na dodatočné výdavky a investície,“ vysvetlili ekonómovia. Svoju prognózu na aktuálny rok zvýšili na rast o 0,2 %, zatiaľ čo na jar očakávali stagnáciu.
