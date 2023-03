Nemecká rada múdrych sa obáva, že kríza bánk zvýši infláciu

Berlín 22. marca (TASR) - Komisia ekonomických poradcov nemeckej vlády, známa ako rada múdrych, varovala, že inflácia môže zostať na vysokej úrovni dlhší čas, či dokonca sa posunúť ešte vyššie, ak obavy z vývoja na finančných trhoch zabránia centrálnym bankám pokračovať vo zvyšovaní úrokových sadzieb. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



"Zvýšenie rizík na finančných trhoch v poslednom období sťažilo centrálnym bankám ich boj proti inflácii," uviedla vo svojej pravidelnej polročnej správe skupina piatich ekonomických poradcov vlády. "Ak bude v dôsledku súčasnej situácie na trhoch reakcia menovej politiky slabá, inflácia môže zotrvať na vysokej úrovni dlhšie, než sa očakávalo, prípadne môže ešte zrýchliť," dodali.



V súvislosti s najnovšími otrasmi v bankovom sektore členka "rady múdrych" Monika Schnitzerová uviedla, že banky by mali byť častejšie monitorované prostredníctvom záťažových testov. Ďalšia členka rady Ulrike Malmendierová dodala, že na rozdiel od finančnej krízy v roku 2008 finančná stabilita ohrozená nie je, banky by však vzhľadom na rýchlo sa meniace podmienky na trhu "mali dostať o čosi vyššiu podporu".



Kríza v bankovom sektore začala pred necelými dvomi týždňami oznámením o zatvorení americkej Silicon Valley Bank (SVB), ktorú položili straty na dlhopisoch potom, ako sa výrazne zvýšili úrokové sadzby. Nasledovala Signature Bank z New Yorku a napätie na trhoch výrazne vzrástlo potom, ako sa do ťažkostí dostala švajčiarska veľkobanka Credit Suisse. Tú nakoniec zachránilo prevzatie jej väčším rivalom, bankou UBS.



Nemecká "rada múdrych" zároveň v polročnej správe revidovala pôvodnú prognózu, že nemecká ekonomika bude tento rok čeliť miernej recesii. Najnovšie odhaduje, že ekonomika Nemecka vzrastie tento rok o 0,2 % a na budúci rok sa tempo rastu zrýchli na 1,3 %. Nový odhad je v súlade s prognózou vlády. Ekonómovia zároveň dodali, že inflácia by tento rok mala dosiahnuť 6,6 % a v roku 2024 by sa mala zmierniť na 3 %.