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Nemecká rada múdrych zlepšila výhľad na tento aj budúci rok
Na jar ekonómovia očakávali len mierny rast, a to o 0,5 % v tomto roku a o 0,8 % v roku 2027.
Autor TASR
Berlín 11. novembra (TASR) - Komisia ekonomických poradcov nemeckej vlády, známa ako rada múdrych, v stredu zlepšila výhľad najväčšej európskej ekonomiky. Hrubý domáci produkt (HDP) by sa mal tento rok zvýšiť o 1,3 % a v roku 2027 o 1 %. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Na jar ekonómovia očakávali len mierny rast, a to o 0,5 % v tomto roku a o 0,8 % v roku 2027. Nemecká ekonomika sa zotavila z energetického šoku spôsobeného vojnou medzi USA a Iránom rýchlejšie, než sa očakávalo, uviedol panel expertov. Najmä export dosahuje lepšie výsledky, než predpokladali prognózy. Rast okrem toho podporujú aj výrazne vyššie vládne výdavky. Ich motorom sú mimorozpočtové fondy financované na dlh, ktoré slúžia na modernizáciu infraštruktúry, iniciatívy v oblasti ochrany klímy a zvyšujúce sa výdavky na obranu.
Rada zároveň pripomenula, že vyššie ceny energií naďalej prispievajú k rastu inflácie. Podľa novej prognózy sa spotrebiteľské ceny v tomto roku zvýšia o 2,8 % a v roku 2027 zrýchlia rast na 3,3 %. Experti tiež upozornili, že nemecké verejné financie sú pod čoraz väčším tlakom. „Z dlhodobého hľadiska nebudú očakávané príjmy spolkovej vlády stačiť na pokrytie plánovaných výdavkov,“ uvádza sa v správe.
Výdavky centrálnej vlády od začiatku 20. rokov 21. storočia výrazne vzrástli, a to v dôsledku nákladov spojených s krízami, rozširovaním sociálnych dávok a zvyšovaním dotácií. Štátny rozpočet bude navyše v nasledujúcich rokoch čeliť ďalšiemu zaťaženiu, predovšetkým pre rastúce výdavky na obranu a splátky úrokov. Pomer dlhu k HDP by tak mohol do roku 2040 vzrásť až na 98 %, zatiaľ čo v roku 2025 dosiahol 63,5 %.
Na jar ekonómovia očakávali len mierny rast, a to o 0,5 % v tomto roku a o 0,8 % v roku 2027. Nemecká ekonomika sa zotavila z energetického šoku spôsobeného vojnou medzi USA a Iránom rýchlejšie, než sa očakávalo, uviedol panel expertov. Najmä export dosahuje lepšie výsledky, než predpokladali prognózy. Rast okrem toho podporujú aj výrazne vyššie vládne výdavky. Ich motorom sú mimorozpočtové fondy financované na dlh, ktoré slúžia na modernizáciu infraštruktúry, iniciatívy v oblasti ochrany klímy a zvyšujúce sa výdavky na obranu.
Rada zároveň pripomenula, že vyššie ceny energií naďalej prispievajú k rastu inflácie. Podľa novej prognózy sa spotrebiteľské ceny v tomto roku zvýšia o 2,8 % a v roku 2027 zrýchlia rast na 3,3 %. Experti tiež upozornili, že nemecké verejné financie sú pod čoraz väčším tlakom. „Z dlhodobého hľadiska nebudú očakávané príjmy spolkovej vlády stačiť na pokrytie plánovaných výdavkov,“ uvádza sa v správe.
Výdavky centrálnej vlády od začiatku 20. rokov 21. storočia výrazne vzrástli, a to v dôsledku nákladov spojených s krízami, rozširovaním sociálnych dávok a zvyšovaním dotácií. Štátny rozpočet bude navyše v nasledujúcich rokoch čeliť ďalšiemu zaťaženiu, predovšetkým pre rastúce výdavky na obranu a splátky úrokov. Pomer dlhu k HDP by tak mohol do roku 2040 vzrásť až na 98 %, zatiaľ čo v roku 2025 dosiahol 63,5 %.