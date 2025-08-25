< sekcia Ekonomika
Nemecká rozvojová banka očakáva v tomto roku mierny hospodársky rast
Nemecké podniky zvládli obchodný spor s USA lepšie, ako sa očakávalo, uviedol v pondelok hlavný ekonóm KfW Dirk Schumacher.
Autor TASR
Frankfurt nad Mohanom 25. augusta (TASR) - Nemecká ekonomika by mala čoskoro prekonať krízu, ktorej čelí v posledných rokoch. Štátna rozvojová banka KfW odhaduje, že hospodárstvo v tomto roku namiesto stagnácie zaznamená mierny rast na úrovni 0,2 %. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Nemecké podniky zvládli obchodný spor s USA lepšie, ako sa očakávalo, uviedol v pondelok hlavný ekonóm KfW Dirk Schumacher. V roku 2025 banka očakáva hospodársky rast na úrovni 1,5 %, čo je o 0,5 percentuálneho bodu viac, ako predpokladala v skoršej prognóze. „V štvrtom štvrťroku sa dá očakávať prvý hospodársky impulz vďaka investičnej ofenzíve spolkovej vlády,“ dodal Schumacher. Naznačujú to podľa neho predbežné ukazovatele, ako napríklad rastúci dopyt po úveroch zo strany podnikov a domácností.
Mnohí ekonómovia očakávajú, že miliardové výdavky vlády na obranu, infraštruktúru a ochranu klímy budú impulzom pre nemecké hospodárstvo. Fiskálny impulz federálnej vlády príde „ešte rýchlejšie a bude väčší, ako sa očakávalo“, uzavrel Schumacher.
