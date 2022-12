Nemecká RWE podniká kroky proti Gazpromu pre zastavenie dodávok plynu

Berlín 6. decembra (TASR) - Nemecká energetická firma RWE v utorok potvrdila, že podniká právne kroky proti ruskému Gazpromu pre zastavenie dodávok plynu. TASR o tom informuje na základe správy AFP.



Štátny gigant Gazprom po invázii Ruska na Ukrajinu neustále zmenšoval dodávky plynu potrubiami do Nemecka, zjavne v odvete za západné sankcie proti Moskve. To viedlo k prudkému nárastu cien energií.



RWE je tak ďalšou nemeckou firmou, ktorá sa obracia na súd potom, ako energetický gigant Uniper minulý týždeň uviedol, že žiada na arbitrážnom súde od Gazpromu náhradu škody za nedodaný plyn.



Hovorkyňa RWE agentúre AFP potvrdila, že spoločnosť už začala konať, ale odmietla poskytnúť ďalšie podrobnosti.



Nemecké spoločnosti, ktoré boli dlhodobo silne závislé od ruskej energie, museli po zastavení sľúbených dodávok plynu nakupovať komoditu na svetových trhoch za oveľa vyššie ceny.



Finančný denník Handelsblatt uviedol, že náklady, ktoré RWE vynaložila, boli pravdepodobne nižšie, na úrovni približne jednej miliardy eur, ako náklady, ktorým čelil Uniper.



Uniper, najväčší dovozca plynu do Nemecka, mal oveľa väčšie kontrakty s Ruskom a svoje straty zo zastavenia dodávok vyčíslil na 11,6 miliardy eur. Gazprom tvrdenia Uniperu odmietol.



Spoločnosť Uniper súhlasila so znárodnením, keďže ju drastické zníženie ruských dodávok priviedlo na pokraj bankrotu. Za prvých deväť mesiacov roka vykázala čistú stratu 40 miliárd eur, čo je jedna z najväčších strát v histórii spoločnosti.