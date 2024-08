Nemecká sieť obchodov Müller prichádza od budúceho roka na Slovensko

Bratislava 15. augusta (TASR) - Nemecká sieť obchodov Müller plánuje rozšírenie na slovenský trh, ku ktorému by malo dôjsť budúci rok. V rámci firemnej stratégie expanzie chce na našom území otvoriť svoju prvú filiálku, informovala vo štvrtok spoločnosť. Tá je od júna tohto roka zaregistrovaná v slovenskom obchodnom registri a má vytvorenú aj lokálnu internetovú doménu.



"Už niekoľko rokov má Müller svoje zastúpenie a pobočky v susedných krajinách ako Rakúsko a Maďarsko. Taktiež v Slovinsku a Chorvátsku má už spoločnosť svoje zastúpenie a má veľa pozitívnych skúseností, a preto je dostatočne dobre pripravená aj na príchod a spoluprácu na Slovensku," priblížila firma.



Spoločnosť ponúka široký sortiment výrobkov, napríklad kozmetiku, hračky, kancelárske potreby, knihy a vybavenie do domácnosti. Aktuálne pôsobí prostredníctvom viac ako 900 filiálok v ôsmich krajinách Európy, a to v Nemecku, Rakúsku, vo Švajčiarsku, v Lichtenštajnsku, Španielsku, Chorvátsku, Slovinsku a Maďarsku.