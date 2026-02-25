< sekcia Ekonomika
Nemecká skupina E.ON v minulom roku dosiahla rast zisku
Vedenie spoločnosti plánuje navrhnúť na valnom zhromaždení z výsledkov za rok 2025 vyplatenie dividendy 57 centov na akciu. V porovnaní s predchádzajúcim rokom to predstavuje rast o 4 %.
Autor TASR
Essen 25. februára (TASR) - Nemecký energetický koncern E.ON za minulý rok vykázal upravený zisk pred úrokmi, zdanením, odpismi a amortizáciou (EBITDA) 9,8 miliardy eur. V porovnaní s predchádzajúcim rokom to bol rast o 9 %. Upravený čistý zisk skupiny sa zvýšil na 3 miliardy eur z 2,9 miliardy eur. Upravený zisk na akciu stúpol na 1,16 eura z úrovne 1,09 eura. TASR o tom informuje na základe správy portálu RTTNews.
V tomto roku spoločnosť E.ON očakáva upravený EBITDA v pásme 9,4 až 9,6 miliardy eur. Upravený čistý zisk prognózuje v rozmedzí 2,7 až 2,9 miliardy eur a upravený zisk na akciu vo výške 1,03 až 1,11 eura.
V rokoch 2026 až 2030 E.ON plánuje investovať približne 48 miliárd eur. Spoločnosť preto očakáva v strednodobom horizonte výrazný rast zisku. Predpokladá, že jej celoročný upravený EBITDA bude v závere tohto desaťročia zhruba 13 miliárd eur, upravený čistý zisk približne 3,8 miliardy eur a upravený zisk na akciu zhruba 1,45 eura.
