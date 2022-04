Nemecká softvérová skupina SAP zaznamenala v 1. kvartáli pokles zisku

Walldorf 22. apríla (TASR) - Nemecká softvérová skupina SAP zaznamenala v uplynulom kvartáli pokles zisku, aj keď jej tržby vzrástli. TASR o tom informuje na základe správy DPA.



Konkrétne zisk SAP po zdanení sa v 1. štvrťroku 2022 znížil o 41 % na 632 miliónov eur z 1,07 miliardy v predchádzajúcom roku. Tento pokles bol spôsobený vlaňajším silným porovnávacím základom a tiež výdavkami súvisiacimi s vojnou na Ukrajine, ako aj zrýchlenými investíciami do výskumu, vývoja, predaja a marketingu.



Upravený zisk na akciu podľa medzinárodných štandardov finančného výkazníctva (IFRS) medziročne klesol o 29 % na 63 centov a zaostal za odhadmi ekonómov, ktorí očakávali zisk 1,07 eura na akciu. Prispel k tomu aj nižší príjem z investícií do spoločnosti Sapphire Ventures, ktorý oproti minulému roku klesol o 300 miliónov eur.



Celkové štvrťročné tržby vzrástli na 7,08 miliardy eur zo 6,35 miliardy eur pred rokom, zatiaľ čo analytici očakávali, že dosiahnu 6,87 miliardy eur.



Tržby spoločnosti z cloudových služieb a zo softvéru sa v 1. štvrťroku zvýšili o 12 % na 6,06 miliardy eur. Vojna na Ukrajine znížila pritom rast tržieb pri konštantných menových kurzoch o 0,8 percentuálneho bodu.



Skupina SAP uviedla, že plány opustiť Rusko, ktoré oznámila začiatkom tohto týždňa, budú mať dosah na ročný upravený zisk v hodnote takmer 350 miliónov eur a povedú k nákladom na reštrukturalizáciu vo výške približne 80 až 100 miliónov eur.



Napriek vplyvu odchodu z Ruska spoločnosť SAP potvrdila svoju predpoveď na rok 2022 a očakáva príjmy z cloudu medzi 11,55 miliardy eur a 11,85 miliardy eur pri konštantných menových kurzoch.



Upozornila však aj na to, že ďalší vplyv tohto kroku nie je známy a mohol by potenciálne vystaviť jej podnikanie "závažne nepriaznivým následkom, ak by situácia eskalovala nad rámec jej súčasného rozsahu".