Nemecká SPD pripravuje daňové úľavy na podporu pracovných miest

Berlín 13. októbra (TASR) - Nemeckí sociálni demokrati (SPD) na čele s kancelárom Olafom Scholzom predstavili v nedeľu program daňových úľav a podpory investícií. Ich cieľom je udržať pracovné miesta v priemysle a získať si voličov pred parlamentnými voľbami v septembri 2025. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



"Investori v Nemecku budú mať daňové úľavy," uvádza sa v strategickom dokumente, ktorého kópiu získala agentúra Reuters.



Dokument obsahuje návrhy na zmenu kurzu nemeckého priemyslu, ktorého produkcia v medziročnom porovnaní klesá a nezamestnanosť v odvetví sa zvyšuje v dôsledku vysokých nákladov na energie a konkurencie Číny a USA na exportných trhoch.



SPD v roku 2021 vytvorila vládnu trojkoalíciu so Zelenými a propodnikateľskými slobodnými demokratmi. Predsedníctvo strany v sobotu (12. 10.) schválilo návrhy, v ktorých sa počíta aj s úľavou na dani z príjmu pre 95 % daňových poplatníkov.



Nedeľné noviny Bild am Sonntag ako prvé informovali o plánoch na postupné zvýšenie minimálnej mzdy. Nepodarilo sa im však zistiť podrobnosti, ako budú tieto plány financované.



Všetky strany sa už pripravujú na voľby v septembri 2025. K hlasovaniu by sa mohlo dôjsť aj skôr, ak by sa koalícia, ktorá sa zmieta v sporoch, v najbližších mesiacoch rozpadla.



Plány SPD zahŕňajú bonusy na kúpu v Nemecku vyrobených elektrických vozidiel. Ich predaj je slabý, keďže čelia tvrdej konkurencii zo strany lacnejšieho čínskeho dovozu.



Strana SPD zopakovala výzvu na revíziu dlhovej brzdy s cieľom oživiť investície do kľúčovej infraštruktúry po desaťročiach nedostatočného financovania. A navrhuje, aby štát pomohol výrobcom ušetriť na poplatkoch za elektrickú sieť v rámci balíka konkurencieschopnejších cien elektrickej energie v priemysle.