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Nemecko pokročilo na ceste k zrýchleniu výstavby plynových elektrární
Celkovo ide o 11 gigawattov nových kapacít, ktoré by mali byť pripojené k sieti najneskôr do konca roka 2031.
Autor TASR
Berlín 10. júla (TASR) - Nemecko pokročilo na ceste k zrýchleniu výstavby plynových elektrární. Po odsúhlasení v Spolkovom sneme (Bundestag) dala projektu v piatok zelenú aj Spolková rada (Bundesrat), ktorá zastupuje spolkové krajiny. Teraz je potrebný ešte súhlas Európskej komisie (EK), pretože nové zariadenia plánuje vláda podporiť miliardovými sumami. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Celkovo ide o 11 gigawattov nových kapacít, ktoré by mali byť pripojené k sieti najneskôr do konca roka 2031. Nové elektrárne budú spočiatku spaľovať zemný plyn. Najneskôr od roku 2045 by však mali fungovať „klimaticky neutrálne“ na vodík. Na tento účel majú byť prispôsobené už vo fáze výstavby.
Nové plynové elektrárne majú v rámci postupného odchodu od uhlia plánovaného do roku 2038 zabezpečiť spoľahlivosť dodávok elektrickej energie a v budúcnosti slúžiť ako záloha v obdobiach, keď je produkcia solárnych a veterných elektrární nízka, uviedlo ministerstvo hospodárstva.
Do roku 2030 má podiel obnoviteľných zdrojov na celkovej spotrebe elektriny v Nemecku stúpnuť na 80 %. V prvom štvrťroku 2026 sa nachádzal na úrovni približne 53 %.
Celkovo ide o 11 gigawattov nových kapacít, ktoré by mali byť pripojené k sieti najneskôr do konca roka 2031. Nové elektrárne budú spočiatku spaľovať zemný plyn. Najneskôr od roku 2045 by však mali fungovať „klimaticky neutrálne“ na vodík. Na tento účel majú byť prispôsobené už vo fáze výstavby.
Nové plynové elektrárne majú v rámci postupného odchodu od uhlia plánovaného do roku 2038 zabezpečiť spoľahlivosť dodávok elektrickej energie a v budúcnosti slúžiť ako záloha v obdobiach, keď je produkcia solárnych a veterných elektrární nízka, uviedlo ministerstvo hospodárstva.
Do roku 2030 má podiel obnoviteľných zdrojov na celkovej spotrebe elektriny v Nemecku stúpnuť na 80 %. V prvom štvrťroku 2026 sa nachádzal na úrovni približne 53 %.