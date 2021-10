Spoločnosť Continental zhoršuje výhľad pre problémy s dodávkami

Hannover 22. októbra (TASR) - Nemecký koncern Continental, najväčší európsky dodávateľ komponentov pre automobilový priemysel, zhoršil svoj výhľad na rok 2021. Dôvodom je nedostatok polovodičov a problémy v globálnom dodávateľskom reťazci.



"Negatívny vplyv inflácie nákladov na kľúčové vstupy vrátane elektroniky a elektromechanických komponentov, ako aj nerastných surovín, je čoraz výraznejší," uviedol v piatok Continental vo svojom vyhlásení.



Nedostatočné dodávky polovodičov a "neistoty súvisiace s dodávateľským reťazcom" budú mať tento rok za následok stagnáciu svetového automobilového trhu v porovnaní s rokom 2020, keď toto odvetvie zasiahli blokády na začiatku pandémie nového koronavírusu.



Koncern teraz očakáva za celý rok tržby od 32,5 miliardy do 33,5 miliardy eur namiesto 33,5 - 34,5 miliardy eur v predchádzajúcej prognóze.



Prevádzková marža Continentalu, čo je ukazovateľ pozorne sledovaný investormi, by sa mala pohybovať v pásme 5,2 až 5,6 %, zatiaľ čo predtým skupina odhadovala, že bude medzi 6,5 - 7 %.



Otrasy spôsobené pandémiou priniesli globálny nedostatok všetkého od dreva po polovodiče a plasty, čo obmedzuje výrobu v širokej škále odvetví.



Kľúčový nemecký automobilový sektor obzvlášť tvrdo zasiahol nedostatok čipov, kľúčového komponentu v konvenčných aj elektrických vozidlách. To prinútilo niekoľko nemeckých automobiliek pozastaviť výrobu.



Predaj nových áut v Európe v septembri klesol na najnižšiu úroveň pre tento mesiac od roku 1995, uviedlo minulý týždeň Európske združenie výrobcov automobilov.



Tržby Continentalu v 3. štvrťroku medziročne klesli o 8,5 % na 8 miliárd eur, keďže sa zhoršila kríza s dodávkami. Ukázali to v piatok predbežné údaje, ktoré koncern zverejnil spolu s revíziou výhľadu.



Automobilová divízia spoločnosti podľa rýchleho odhadu vykázala za 3. kvartál stratu s prevádzkovou maržou na úrovni -2,3 %.



Kompletné štvrťročné výsledky uverejní Continental 10. novembra.