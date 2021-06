Nemecká dodávateľská spoločnosť Airbusu zruší približne 900 miest

Ulm 11. júna (TASR) - Nemecká spoločnosť Diehl Aviation, dodávateľ európskeho výrobcu lietadiel Airbus, plánuje zrušiť približne 900 pracovných miest pre negatívny vplyv pandémie nového koronavírusu na letecký priemysel. Uvádza sa to vo vyhlásení spoločnosti.



Diehl plánuje v Nemecku do polovice roku 2025 znížiť počet zamestnancov približne na 3100 zo zhruba 4000 ľudí v minulom roku. Vedenie sa už na tom dohodlo so zástupcami zamestnancov.



Vlani v novembri pritom firma Diehl Aviation uviedla, že zruší až 1400 pracovných miest. Nakoniec sa s odbormi dohodla na prepustení menšieho počtu ľudí.



Tieto škrty zahŕňajú miesta v sídle spoločnosti v Laupheime neďaleko Ulmu, kde sa má do roku 2022 znížiť počet zamestnancov z 1800 približne na 1300 osôb.



Odborový zväz IG Metall je podľa slov jeho hovorkyne spokojný s dohodou o menších škrtoch pracovných miest.



Spoločnosť Diehl Aviation zaznamenala začiatkom minulého roka výrazný pokles odbytu aj dopytu. Vedenie očakáva, že kríza spôsobená pandémiou dosiahne vrchol v tomto roku, a predpovedá pomalé oživenie od roku 2022.



Spoločnosť Diehl Aviation vyrába interiéry kabín lietadiel a zamestnáva po celom svete asi 5000 ľudí.