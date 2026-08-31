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< sekcia Ekonomika

Nemecká spoločnosť OHB dodá EÚ 18 satelitov pre jej program Iris

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Ilustračná snímka. Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Prvé satelity pre európsky program Iris by mali vstúpiť do vesmíru v roku 2029.

Autor TASR
Brémy 31. augusta (TASR) - Nemecký koncern OHB vyrobí pre Európsku úniu 18 satelitov. Hodnota kontraktu dosahuje takmer jednu miliardu eur, oznámila spoločnosť v pondelok. Prvé satelity pre európsky program Iris by mali vstúpiť do vesmíru v roku 2029. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.

Projekt má byť európskou odpoveďou na americkú satelitnú sieť Starlink. Jeho cieľom je umožniť rýchlu a bezpečnú komunikáciu pre vládne agentúry, armádu, podniky a súkromné osoby. Systém bude pozostávať z 348 satelitov lietajúcich na nízkej a strednej obežnej dráhe Zeme. OHB prispeje 18 satelitmi pre strednú obežnú dráhu, uviedla spoločnosť.

Iris je tretím veľkým vesmírnym projektom EÚ po navigačnom systéme Galileo a programe pozorovania Zeme Copernicus. Generálny riaditeľ spoločnosti OHB Marco Fuchs ho označil za významný krok smerom k nezávislosti Európy. V digitalizovanom svete je nezávislá komunikačná infraštruktúra nevyhnutná, povedal Fuchs.
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