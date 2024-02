Nemecká spoločnosť VNG podpísala dohodu s Alžírskom o dodávke plynu

Berlín/Alžír 8. februára (TASR) - Nemecká energetická spoločnosť VNG podpísala zmluvu o prvej dodávke plynu do krajiny od alžírskeho štátneho energetického gigantu Sonatrach. TASR o tom informuje na základe správy Bloomberg.



"Ide len o malý kontrakt a uvažujeme o jeho rozšírení," povedal generálny riaditeľ VNG Ulf Heitmüller na margo návštevy nemeckej obchodnej delegácie v Alžírsku. Väčšinovým vlastníkom spoločnosti so sídlom v Lipsku je EnBW Energie Baden-Württemberg.



Ďalšie podrobnosti vrátane dĺžky kontraktu a objemu dodávok neboli zatiaľ k dispozícii.



Najväčšia európska ekonomika sa snaží nájsť alternatívne dodávky plynu po obmedzení jeho exportu z Ruska v dôsledku vojny na Ukrajine. Nemecko zaplnilo medzeru najmä skvapalneným zemným plynom (LNG).



Dlhodobé zmluvy na dodávku plynu sú v Nemecku stále vzácne, dovozcovia sa spoliehajú najmä na spotový trh. USA, popredný svetový dodávateľ LNG, medzitým uvalili moratórium na nové vývozné licencie, kým skúmajú ich klimatické a ekonomické dôsledky, čím vytvárajú neistotu na trhu.



Dohoda poukazuje aj na vzťah Nemecka s Alžírskom pri napĺňaní jeho energetických potrieb. Podľa najnovších údajov sa severoafrická krajina podieľa približne 14 % na celkovom dovoze plynu do Európskej únie (EÚ). Alžírsko prepravuje plyn potrubím do južnej Európy a LNG na celý kontinent.



Spoločnosť VNG sa už v decembri 2022 dohodla na spolupráci so Sonatrachom v energetických záležitostiach so zámerom vytvoriť nemecko-alžírsky hodnotový reťazec pre vodík. Nemecký minister hospodárstva Robert Habeck je tento týždeň aj s delegáciou na návšteve Alžírska. Medzi účastníkmi je aj Michael Lewis, generálny riaditeľ spoločnosti Uniper, kľúčového dovozcu plynu do Nemecka.



Habeck má vo štvrtok podpísať bilaterálnu dohodu o vodíku s alžírskym ministrom energetiky Mohamedom Arkabom. Cieľom Alžírska je posielať zelený vodík z obnoviteľných zdrojov do EÚ cez podvodnú plynovodnú sieť. Štúdie realizovateľnosti projektu sa pripravujú.