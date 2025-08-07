< sekcia Ekonomika
Nemecká spoločnosť ZF plánuje do roka 2026 zatvoriť továreň v Detve
V súčasnosti majú pod Poľanou približne 250 zamestnancov.
Autor TASR
Detva 7. augusta (TASR) - Nemecká spoločnosť ZF plánuje do polovice roka 2026 úplne zatvoriť svoju továreň v Detve. TASR o tom informovala vedúca komunikácie pre východnú Európu Marta Surowiec s tým, že v súčasnosti majú pod Poľanou približne 250 zamestnancov.
Spoločnosť ZF sa v Detve zameriava na výrobu komponentov pre podvozky a systémy riadenia. Výrobu presunú najmä do továrne ZF v Leviciach. „V dôsledku pretrvávajúceho slabého automobilového trhu a narušení v dodávateľskom reťazci ZF už nedokáže konkurovať s prevádzkou v Detve,“ objasnila. Rokovania so zástupcami zamestnancov sa podľa nej začnú čoskoro.
Továreň na strednom Slovensku založili v roku 2019 ako satelitné pracovisko hlavného závodu v Leviciach a na začiatku profitoval z blízkosti kľúčového dodávateľa hliníkových výkovkov. V marci 2023 však tento dodávateľ ukončil svoju činnosť v Detve, čím sa eliminoval jeden z hlavných faktorov ziskovosti. „V kombinácii s prudkým poklesom dopytu na trhu a štrukturálnymi zmenami v európskom automobilovom priemysle to výrazne ovplyvnilo životaschopnosť továrne,“ zdôrazňuje ZF. Zároveň očakáva, že výroba v tomto odvetví má byť v roku 2025 o 30 percent nižšia ako v roku 2018.
Primátor Detvy Branislav Baran uviedol, že toto rozhodnutie mesto mrzí. „Desiatky rodín stratili istotu. Na druhej strane, pre vývoj v európskom hospodárstve a špecificky v automobilovom priemysle nás to už vôbec neprekvapuje. Takýto vývoj sa dal predpokladať,“ zhrnul. Zároveň vyjadril nádej, že sa podarí nájsť nového investora pre obidve haly v areáli detvianskeho priemyselného parku. „Verím, že sa situácia vyvinie tak, že skoro budeme môcť v Detve opäť privítať výrobu s perspektívou. Z našej strany urobíme maximum pre to, aby u nás mohol nový investor začať podnikať bez zbytočných komplikácií,“ konštatoval.
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny poznamenalo, že od 1. júla 2025 neeviduje nahlásené hromadné prepúšťanie na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen, pod ktorý spadá aj okres Detva.
Spoločnosť ZF sa v Detve zameriava na výrobu komponentov pre podvozky a systémy riadenia. Výrobu presunú najmä do továrne ZF v Leviciach. „V dôsledku pretrvávajúceho slabého automobilového trhu a narušení v dodávateľskom reťazci ZF už nedokáže konkurovať s prevádzkou v Detve,“ objasnila. Rokovania so zástupcami zamestnancov sa podľa nej začnú čoskoro.
Továreň na strednom Slovensku založili v roku 2019 ako satelitné pracovisko hlavného závodu v Leviciach a na začiatku profitoval z blízkosti kľúčového dodávateľa hliníkových výkovkov. V marci 2023 však tento dodávateľ ukončil svoju činnosť v Detve, čím sa eliminoval jeden z hlavných faktorov ziskovosti. „V kombinácii s prudkým poklesom dopytu na trhu a štrukturálnymi zmenami v európskom automobilovom priemysle to výrazne ovplyvnilo životaschopnosť továrne,“ zdôrazňuje ZF. Zároveň očakáva, že výroba v tomto odvetví má byť v roku 2025 o 30 percent nižšia ako v roku 2018.
Primátor Detvy Branislav Baran uviedol, že toto rozhodnutie mesto mrzí. „Desiatky rodín stratili istotu. Na druhej strane, pre vývoj v európskom hospodárstve a špecificky v automobilovom priemysle nás to už vôbec neprekvapuje. Takýto vývoj sa dal predpokladať,“ zhrnul. Zároveň vyjadril nádej, že sa podarí nájsť nového investora pre obidve haly v areáli detvianskeho priemyselného parku. „Verím, že sa situácia vyvinie tak, že skoro budeme môcť v Detve opäť privítať výrobu s perspektívou. Z našej strany urobíme maximum pre to, aby u nás mohol nový investor začať podnikať bez zbytočných komplikácií,“ konštatoval.
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny poznamenalo, že od 1. júla 2025 neeviduje nahlásené hromadné prepúšťanie na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen, pod ktorý spadá aj okres Detva.