Nemecká spotrebiteľská skupina podáva žalobu na Daimler pre emisie

Stuttgart 7. júla (TASR) - Najväčšia nemecká skupina na ochranu spotrebiteľov VZBV v stredu podala žalobu proti automobilke Daimler, aby uľahčila majiteľom mercedesov získanie odškodného za emisný škandál dieselových modelov.



Cieľom žaloby, ktorú VZBV podala na krajskom súde v Stuttgarte, je vytvoriť precedens a umožniť tak majiteľom automobilov Mercedes GLC a GLK získať kompenzácie za softvér, ktorý sa údajne používal na oklamanie emisných testov.



„Tí, ktorých sa to týka, získajú istotu, že Daimler zámerne nainštaloval nelegálne zariadenia do niekoľkých modelov vozidiel,“ uviedol vo vyhlásení šéf VZBV Klaus Müller.



„Napriek oficiálnemu zvolávaniu vozidiel (do servisov), spoločnosť Daimler AG dodnes popiera, že vedome manipulovala s emisiami svojich automobilov. Stuttgartský krajský súd by to mal deklarovať. To prinesie právnu jasnosť pre mnohých spotrebiteľov, ktorých sa to týka,“ povedal.



Daimler vyhlásil, že spory týkajúce sa emisií proti nemu považuje za nepodložené a spochybní žalobu od VZBV.



Podľa odhadov VZBV bolo v Nemecku v súvislosti s emisiami zvolaných celkovo 254.000 vozidiel značky Mercedes. Takzvaný Musterfeststellungsklage - alebo Model Declaratory Action - sa týkal takmer 50.000 modelov Mercedes GLC a GLK.



Zvolávanie bolo nariadené v roku 2018 a spotrebiteľská VZBV sa rozhodla obrátiť na súd skôr, ako vyprší potenciálna právna zodpovednosť spoločnosti Daimler po uplynutí trojročnej lehoty.



Daimler nepriznal nevhodné správanie v tejto veci, ktorá je súčasťou širšieho emisného škandálu s názvom dieselgate. Ten už stál konkurenčný koncern Volkswagen viac ako 32 miliárd eur za úpravy vozidiel, pokuty a náklady na právne spory.