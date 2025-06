Nemecká štátna banka varuje pred zvýšením štátneho dlhu USA

Frankfurt nad Mohanom 28. júna (TASR) - Už aj tak vysoký štátny dlh USA by mohol vzrásť na nebezpečnú úroveň, čiastočne aj v dôsledku daňových plánov amerického prezidenta Donalda Trumpa. Varovanie zverejnila v piatok (27. 6.) nemecká štátna rozvojová banka KfW. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



KfW predpokladá, že pomer verejného dlhu USA k výkonu ekonomiky by sa za určitých okolností mohol do desiatich rokov vyšplhať z približne 120 % na 170 % hrubého domáceho produktu (HDP). Mohol by tak nastať bod zlomu, pri ktorom investori stratia dôveru v najväčšiu svetovú ekonomiku.



„Bez protiopatrení, ako je zvýšenie daní alebo zníženie výdavkov, by sa USA mohli dostať do oveľa silnejšej dlhovej špirály, než sa doteraz predpokladalo,“ píše KfW v novej štúdii. Návrhy, ako je napríklad Trumpov „veľký krásny zákon“ (One, big, beautiful bill), ktorý zahŕňa trvalé zníženie daní a čaká na schválenie v Senáte amerického Kongresu, ešte viac zvýšia štrukturálny deficit. Aj keby zníženie daní mohlo krátkodobo podporiť ekonomiku, z dlhodobého hľadiska by skrývalo riziko „dosiahnutia bodu zvratu pre udržateľnosť dlhu USA“, varuje KfW.



Pomer dlhu USA je v súčasnosti výrazne nad medzinárodným priemerom (necelých 94 %). Pre porovnanie, dlh Nemecka predstavoval v roku 2024 približne 63 % HDP.



Dôvera finančných trhov v USA už bola otrasená. Hodnota dolára prudko klesla, zatiaľ čo euro vo štvrtok (26. 6.) vzrástlo na najvyššiu úroveň od septembra 2021. Jedným z hlavných dôvodov je Trumpova chaotická colná politika. K tomu sa pridáva jeho ostrá kritika na adresu šéfa amerického Federálneho rezervného systému (FED) Jeromeho Powella, od ktorého prezident opakovane požadoval zníženie úrokových sadzieb. Neistota panuje aj v otázke postavenia dolára ako svetovej rezervnej meny.



Aj za súčasného právneho stavu verejný dlh USA nezadržateľne rastie, úrokové výdavky sa od roku 2020 strojnásobili a systém sociálneho zabezpečenia sa dostáva pod tlak, uzavrela KfW.