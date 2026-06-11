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Nemecká strana Ľavica sa snaží zablokovať zákon o modernizácii budov
Prostredníctvom nového zákona sa vládna koalícia v Berlíne snaží zrušiť kľúčovú požiadavku obsiahnutú v tzv. vykurovacom zákone.
Autor TASR
Berlín 11. júna (TASR) - Nemecká opozičná strana Ľavica (Die Linke) zvažuje podanie ústavnej žaloby s cieľom zabrániť schváleniu nového zákona o vykurovaní budov. Dôvodom sú obavy zo zhoršenia situácie v oblasti ochrany klímy, uviedla vo štvrtok poslankyňa parlamentu Violetta Bocková. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
„Zákon o modernizácii budov predstavuje trojnásobné zlyhanie: v oblasti ochrany klímy, sociálnej spravodlivosti a ústavnosti,“ povedal Bocková, ktorá je hovorkyňou Ľavice pre klimatické otázky v dolnej komore nemeckého parlamentu (Bundestag). „Kto berie klimatickú krízu vážne a rešpektuje ustanovenia Základného zákona (nemeckej ústavy, Grundgesetz) o ochrane budúcich generácií, nemôže mať vážny záujem o prijatie takéhoto zákona,“ dodala.
Bundestag vo štvrtok v prvom čítaní prerokoval návrh takzvaného zákona o modernizácii budov. Ľavica tvrdí, že nové pravidlá by ešte viac sťažili dosiahnutie klimatických cieľov v oblasti vykurovania budov. Z článku 20 Základného zákona však vyplýva jednoznačný zákaz zhoršovania kvality už existujúcich opatrení na ochranu klímy, uviedla Bocková.
Prostredníctvom nového zákona sa vládna koalícia v Berlíne snaží zrušiť kľúčovú požiadavku obsiahnutú v tzv. vykurovacom zákone. Konkrétne ide o ustanovenie, podľa ktorého má každý novoinštalovaný vykurovací systém v budovách aspoň na 65 % využívať energiu z obnoviteľných zdrojov.
„Zákon o modernizácii budov predstavuje trojnásobné zlyhanie: v oblasti ochrany klímy, sociálnej spravodlivosti a ústavnosti,“ povedal Bocková, ktorá je hovorkyňou Ľavice pre klimatické otázky v dolnej komore nemeckého parlamentu (Bundestag). „Kto berie klimatickú krízu vážne a rešpektuje ustanovenia Základného zákona (nemeckej ústavy, Grundgesetz) o ochrane budúcich generácií, nemôže mať vážny záujem o prijatie takéhoto zákona,“ dodala.
Bundestag vo štvrtok v prvom čítaní prerokoval návrh takzvaného zákona o modernizácii budov. Ľavica tvrdí, že nové pravidlá by ešte viac sťažili dosiahnutie klimatických cieľov v oblasti vykurovania budov. Z článku 20 Základného zákona však vyplýva jednoznačný zákaz zhoršovania kvality už existujúcich opatrení na ochranu klímy, uviedla Bocková.
Prostredníctvom nového zákona sa vládna koalícia v Berlíne snaží zrušiť kľúčovú požiadavku obsiahnutú v tzv. vykurovacom zákone. Konkrétne ide o ustanovenie, podľa ktorého má každý novoinštalovaný vykurovací systém v budovách aspoň na 65 % využívať energiu z obnoviteľných zdrojov.